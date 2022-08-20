Подоляк сообщил, что Арестович не является советником главы ОПУ.

Алексей Арестович не является советником главы Офиса президента Украины, а также ни одного из его заместителей.

Эту информацию подтвердил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, комментируя информацию СМИ о якобы отсутствии официальной должности у Арестовича.

"Так вот, господин Арестович действительно не является ни советником главы ОПУ, ни советником любого из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его советником... всего Офиса вместе. Именно так его должность и звучит (по слогам: "советник Офиса Президента Украины". Которым он официально и считается согласно должностному расписанию...", - написал Подоляк.

Ранее сегодня издание "Український тиждень" со ссылкой на информацию офиса президента сообщило, что глава государства и руководство ОП по состоянию на 18 августа имеют 46 штатных и внештатных советников. Примечательно, что в перечне фамилий не оказалось Алексея Арестовича.

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