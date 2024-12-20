По мнению аналитиков, в последнее время Путин часто говорил о своем "Орешнике", преследуя несколько целей.

Российский диктатор Путин зациклился на своей баллистической ракете "Орешник" как части неядерного сдерживания.

Такое мнение высказали аналитики Института по изучению войны (ISW). Они отметили, что это сдерживание одновременно направлено на то, чтобы заставить Запад принять решения, выгодные РФ, и "предоставить Путину отход от его неудавшегося повествования о бряцании ядерным оружием".

По мнению аналитиков, в последнее время Путин часто говорил о своем "Орешнике", преследуя несколько целей. Во-первых, чтобы вызвать страх и неопределенность относительно ущерба, который может нанести "Орешник", а во-вторых , чтобы оказать давление на партнеров Украины, чтобы ограничить украинские удары по военным целям в России с помощью западного оружия.

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"Путин подчеркнул неядерные возможности "Орешника", вероятно, чтобы обеспечить отход от его ядерной позиции, поскольку действия Украины и Запада бросали вызов ядерному бряцанию оружием Кремля каждый раз, когда тот его применял", - подчеркнули аналитики.

Заявления Путина об "Орешнике"

Вчера Путин в очередной раз похвастался межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник". Он заявил, что "Орешник" - это "современное, очень новое оружие". Более того, Путин предложил западным военным провести "высокотехнологичную дуэль XXI века" для доказательства мощности ракеты. "Шансов у Запада никаких нет, чтобы сбить эти ракеты... Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет", - отметил Путин.

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