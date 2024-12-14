Задачи, которые ставит Путин, очень часто не имеют военной целесообразности, заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Путин использует ракету "Орешник" как пропагандистский инструмент, потому он снова может ударить ней по Украине, чтобы поддерживать свой имидж и всех запугивать, передает 24 канал со ссылкой на председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко.

По его словам, предыдущий удар "Орешником" по Украине существенного эффекта не достиг, так как с военной точки зрения запускать такую ракету за десятки миллионов долларов без ядерного боезаряда неэффективно.

"Мы понимаем, что это больше была информационная кампания. С военной точки зрения бить такими ракетами по территории Украины нецелесообразно. Но мы понимаем, что война в Украине уже давно превратилась для Путина в политическое выживание. Задачи, которые он ставит, очень часто не имеют военной целесообразности", - заявил Тимочко.

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Он выразил надежду, что до нового удара не дойдет, но предупредил, что при любой воздушной тревоге украинцам стоит спускаться в укрытие:

"Трудно просчитать, что в голове Путина. Тем более что он рассматривает всю эту ситуацию как политическую целесообразность в плане выживания его диктаторского режима".

Угроза удара ракетой "Орешник" - заявление Пентагона

Напомним, на днях заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх предупредила, что Россия может снова применить ракету "Орешник" для удара по Украине " в ближайшие дни":

"Не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни. У меня нет точной даты".

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