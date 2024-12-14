Путин использует ракету "Орешник" как пропагандистский инструмент, потому он снова может ударить ней по Украине, чтобы поддерживать свой имидж и всех запугивать, передает 24 канал со ссылкой на председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко.
По его словам, предыдущий удар "Орешником" по Украине существенного эффекта не достиг, так как с военной точки зрения запускать такую ракету за десятки миллионов долларов без ядерного боезаряда неэффективно.
"Мы понимаем, что это больше была информационная кампания. С военной точки зрения бить такими ракетами по территории Украины нецелесообразно. Но мы понимаем, что война в Украине уже давно превратилась для Путина в политическое выживание. Задачи, которые он ставит, очень часто не имеют военной целесообразности", - заявил Тимочко.
Он выразил надежду, что до нового удара не дойдет, но предупредил, что при любой воздушной тревоге украинцам стоит спускаться в укрытие:
"Трудно просчитать, что в голове Путина. Тем более что он рассматривает всю эту ситуацию как политическую целесообразность в плане выживания его диктаторского режима".
Угроза удара ракетой "Орешник" - заявление Пентагона
Напомним, на днях заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх предупредила, что Россия может снова применить ракету "Орешник" для удара по Украине " в ближайшие дни":
"Не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни. У меня нет точной даты".