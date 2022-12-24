Одна из них — создание образа перед выборами.

Президент России Владимир Путин начал чаще появляться перед публикой. Это подтверждает, что кремлевский диктатор стал больше заботиться о своем авторитете среди россиян. Он пытается показать себя активным лидером военного времени.

Такими выводами поделились аналитики американского Института изучения войны (ISW) в свежем отчете о войне в Украине. Сообщается, что 23 декабря Путин прибыл с визитом в Конструкторское бюро приборостроения в Тульской области. В тот же день он должен был посетить машиностроительный завод "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, но в последний момент поездку отменили.

По мнению экспертов публичные появления Путина — это часть информационной кампании, которая должна показать президента РФ лидером военного времени. В Кремле также хотят восстановить его авторитет среди внутренней аудитории, ведь в феврале Россия вступит во второй год войны.

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"Путин постоянно полагался на личные выступления на протяжении всего своего правления, что помогло ему создать образ всевидящего и вездесущего правителя", — сообщили эксперты.

В ISW также назвали вторую причину публичных появлений кремлевского диктатора. Это создание положительного образа в обществе перед выборами в 2024 году. Президент стремится подготовить условия в информационном пространстве для своего переизбрания.

Публичные заявления Путина

За последние дни кремлевский диктатор отметился несколькими выступлениями и появлениями на публике. Одно из них касалось передачи ЗРК Patriot Украине. Путин обвинил Вашингтон в "затягивании" войны и назвал упомянутые системы ПВО "старыми".

Одно из заявлений касалось так называемой "специальной военной операции". Якобы ее темпы на собираются увеличивать, ведь это приведет к "неоправданным потерям".

Аналитики отметили, что Путин по-прежнему стремится переложить вину за длительную войну на западные страны. А Украину он считает нелегитимным государством и не стремится к реальному мирному соглашению.

На одной из последних пресс-конференций кремлевский диктатор впервые назвал войну "войной".

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