После вывода из строя самолета А-50 в Мачулищах в украинской разведке прокомментировали возможности РФ производить новые подобные самолеты.

Россия пока не может производить радиолокационные самолеты А-50, которые применяются для радиолокационного дозора и наведения на цели для поражения.

Как сообщает Главное управление разведки Украины, об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов. "Производить новые подобные самолеты с подобными задачами по состоянию на сегодня деградированная промышленность Российской Федерации не способна", - заявил он.

Юсов отметил, что сотрудничество с путинской Россией становится токсичным, нежелательным и опасным, и сейчас зарубежные поставщики комплектующих для военной техники РФ уже реагируют на угрозу вторичных санкций.

Видео дня

Взрыв в Мачулищах

Как сообщал УНИАН, 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси, где расположены российские военные самолеты, произошло два взрыва. Впоследствии стало известно, что вследствие этого был выведен из строя российский самолет А-50.

В британской разведке пояснили, что этот самолет использовали для сбора информации и обеспечения координации действий истребителей. По их данным, в России остается лишь шесть исправных самолетов этого типа.

Беларуские правозащитники сообщили о задержании по меньшей мере шести человек - их подозревают в причастности к взрывам на аэродроме.

Сегодня в сети обнародовали видео, на котором можно увидеть момент атаки дрона на самолет А-50.

Вас также могут заинтересовать новости: