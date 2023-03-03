Россия пока не может производить радиолокационные самолеты А-50, которые применяются для радиолокационного дозора и наведения на цели для поражения.
Как сообщает Главное управление разведки Украины, об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов. "Производить новые подобные самолеты с подобными задачами по состоянию на сегодня деградированная промышленность Российской Федерации не способна", - заявил он.
Юсов отметил, что сотрудничество с путинской Россией становится токсичным, нежелательным и опасным, и сейчас зарубежные поставщики комплектующих для военной техники РФ уже реагируют на угрозу вторичных санкций.
Взрыв в Мачулищах
Как сообщал УНИАН, 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси, где расположены российские военные самолеты, произошло два взрыва. Впоследствии стало известно, что вследствие этого был выведен из строя российский самолет А-50.
В британской разведке пояснили, что этот самолет использовали для сбора информации и обеспечения координации действий истребителей. По их данным, в России остается лишь шесть исправных самолетов этого типа.
Беларуские правозащитники сообщили о задержании по меньшей мере шести человек - их подозревают в причастности к взрывам на аэродроме.
Сегодня в сети обнародовали видео, на котором можно увидеть момент атаки дрона на самолет А-50.