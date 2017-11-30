У Порошенко рассказали о планах перевода воинских частей на новую систему питания

В следующем году 89 воинских частей планируется перевести на новую систему питания. О таком в эфире "5 канала" заявил советник Президента и министра обороны Юрий Бирюков.

"На следующий год планируется 89 частей переводить на новую систему питания. Это будут все части ДШВ, мотопехотные, мотострелковые и танковые", – сказал он.

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Кроме того, советник министра обороны отметил, что в этом году украинским военным с запасом хватает зимней формы.

"На сегодня все есть с большим запасом. Это первый год, когда мы были готовы к зиме еще в середине августа месяца. В этом году было правильно сделано планирование, в этом году не было никаких перетрубаций в отношениях внутри Министерства обороны, тендерных комитетов, департаментов госзакупок. В этом году все происходило в абсолютно плановом режиме – в таком, каком оно должно происходить", – подчеркнул Бирюков.