СЦКК назвал терактом сегодняшний обстрел боевиками жилых кварталов Марьинки

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) назвала очередным терактом против мирного населения сегодняшний обстрел Марьинки со стороны незаконных вооруженных формирований.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Украинская сторона СЦКК сообщает: несмотря на объявленное «школьное» перемирие, продолжаются обстрелы со стороны НВФ ОРДО мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Так, 2 октября этого года около 10.30 во время обстрела позиций подразделений сил АТО в районе Марьинки (Донецкая область), под огонь со стороны НВФ ОРДО попали жилые дома указанного населенного пункта. Дома местных жителей были обстреляны НВФ ОРДО из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате попадания в жилой дом на улице Октябрьской, 156 загорелась крыша, повреждены окна и стены», - говорится в сообщении.

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На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о других разрушениях зданий сейчас уточняется.

В сообщении отмечается, что украинская сторона СЦКК «осуждает действия НВФ ОРДО по нарушению ими условий «школьного» перемирия, пренебрежение нормами международного гуманитарного права, что в очередной раз ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения».

«Для НВФ ОРДО нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей, к сожалению, давно стали нормой», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook сообщил, что боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреливают Марьинку, одна из мин упала в жилом квартале.