Сутки в зоне АТО: 27 вражеских обстрелов, один украинский военный ранен

За минувшие сутки боевики 27 раз открывали огонь в зоне АТО, в результате один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Украинские военные 19 раз отвечали на обстрелы сепаратистов из оружия, не запрещенного мирными договоренностями.

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Вечером и ночью боевики трижды били из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевской промзоны и Каменки. Из этого же оружия они дважды открывали огонь в окрестностях Зайцево и Невельского. Также под обстрелами террористов оказались опорные пункты ВСУ вблизи шахты Бутовка и Песков.

На Приморском направлении боевики применяли автоматические гранатометы возле Водяного, а пулеметы - неподалеку Гнутово. Кроме того, под пулеметный огонь боевиков попали укрепления сил АТО на подступах к Талаковке и Павлополю.

На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.