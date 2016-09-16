Штаб АТО: за прошедшие сутки боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 15 сентября.

На Донецком направлении зафиксировано 12 нарушений “режима тишины”. В частности, обстрелы со стороны противника из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия велись по позициям украинских военных в Авдеевке, Верхнеторецком, Зайцевом. Кроме того, по Зайцевому оккупанты открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, а по Верхнеторецкому стрелял снайпер.

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На Мариупольском направлении зафиксировано 16 нарушений “режима тишины”. Российско-оккупационные войска прибегали к вооруженным провокациям и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Широкиного, Марьинки, Новотроицкого.

На Луганском направлении зафиксировано 2 нарушения “режима тишины”. Противник нарушил режим “тишины” в районе Новоалександровки, где открывал огонь из стрелкового оружия.

Несмотря на провокации, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются Минских соглашений. Ответный огонь силы АТО не открывали, подчеркивают в штабе.