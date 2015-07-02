Боевики решили "немедленно" выполнять Минские договоренности

Об этом говорится в опубликованом на сепаратистских ресурсах заявлении лидера боевиков Александра Захарченко.

В частности, террористы обвинили Украину в продвижении несогласованных поправок к Конституции и невыполнении обязательства по введению особого режима самоуправления на Донбассе.

Также Захарченко обвинил Порошенко в том, что изменения в Конституцию не согласовывались с "представителями Донбасса".

Читайте такжеПорошенко представил проект изменений в Конституцию в части децентрализации (видео)Напомним, вчера Президент Украины Петр Порошенко представил проект изменений в Конституцию в части децентрализации. Так, он заявил, что в проекте изменений к Конституции в части децентрализации предусмотрено право главы государства на мгновенную реакцию и роспуск органов местного самоуправления в случае необходимости. Кроме того, в проекте сохраняются широкие полномочия Крыма и Севастополя. Особый статус Донбасса проектом не предусмотрен.

Президент также подчеркнул, что децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение гражданских свобод.

Читайте такжеОБСЕ обнародовала подписанный в Минске документ Трехсторонней контактной группы (документ)