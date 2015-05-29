У Яценюка считают, что присутствие 40 тысяч вооруженных людей на Донбассе говорит о том, что РФ продолжит наступление

Об этом советник премьер-министра Даниил Лубкивский заявил на заседании 8-го Киевского форума по безопасности.

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"Я убежден, что надо говорить об уверенности, которая базируется на конкретных ценностях и на конкретном расчете, как наиболее эффективно использовать инструменты, чтобы обеспечить общую безопасность защиты этих ценностей. Абсолютно понятно, что Россия будет продолжать наступать, как она об этом говорила и демонстрировала неоднократно. И как было указано... 40 тыс. хорошо вооруженных войск находится на нашей территории", - подчеркнул Даниил Лубкивский.

По его словам, РФ постоянно нарушает Минские соглашения, на Донбасс прибывает тяжелое вооружение, свидетельствующее о том, что стратегия президента России Владимира Путина остается неизменной.

По мнению советника премьера, Владимир Путин не боится использовать различные инструменты, включая военную силу.

Как сказал Даниил Лубкивский, Владимир Путин подрывает уверенность, создавая иллюзию, что существует два альтернативных пути. "Две правды - его сила напрямую связана со слабостью западных государств. Украинский экономический коллапс даже больше нужен Путину, чем военная победа, потому что он потом сможет снять с себя всю ответственность. Экономические и социальные волнения подорвут всю Украину. Военная победа даст ему контроль только над частью территории с последующим бременем, который Россия не может на себя взять", - отметил Даниил Лубкивский.