Валентина Бучок и Галина Гаевая прошли через настоящий ад в секретной тюрьме боевиков "ДНР"  / УНИАН

Узницы секретной тюрьмы «ДНР»: над пленными издевались не случайные люди, а специалисты по пыткам и моральные уроды

Влад Абрамов
06:50, 13 ноября 2019
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Секретная тюрьма «ДНР» заработала летом 2014 года. В нее попадали те, из кого боевикам нужно было выбить признание. Зачастую, пытками людей просто заставляли свидетельствовать против себя. Несмотря на то, что в «ДНР» не признают существования этого концлагеря, он существует по сей день. Доказательство тому – свидетельства бывших узников пыточной.

Валентина Бучок и Галина Гаевая прошли через настоящий ад в секретной тюрьме боевиков "ДНР"  / УНИАН

Во времена, когда «простые шахтеры» внезапно, в считанные дни, овладели искусством управления танком или артиллерийской установкой (а также «откопали» все это в шахтах), территория неприбыльного негосударственного фонда «Изоляция» в Донецке превратилась в… секретную тюрьму. С июня 2014-го галереи и мастерские, где до этого дня проходили мероприятия в сфере искусства, образовательных программ и проектов, связанных с активизацией украинского креативного общества, превратились в камеры настоящего концлагеря. В нем боевики «ДНР» содержали и пытали людей, желая превратить их в послушных марионеток.

Донецк не признает существование этой «тюрьмы», но, по словам тех, кто в ней побывал, концлагерь существует по сей день. И за пять лет через него прошли сотни людей.

На 54-летнюю дончанку Валентину Бучок «МГБ ДНР» пытались «повесить» соучастие в убийства боевика Моторолы. Она всего лишь проходила мимо дома, в котором он жил, и кому-то из террористов показалось, что женщина делает снимки на мобильный телефон. Этого хватило, чтобы бросить Валентину в камеру. В застенках секретной тюрьмы «ДНР» она провела одиннадцать месяцев.

60-летння Галина Гаевая была старшей медсестрой в Докучаевске Донецкой области и одной из тех проукраинских жителей региона, кто передавал СБУ данные о нахождении на украинских территориях тех, кого тут «нет» - российских кадровых военных. Ее «судили» псевдосудом «ДНР», обвинив в шпионаже. И хотя доказательств этому у «суда» не было, они в самопровозглашенной «республике» и не требовались. Галина отсидела в камере год и три месяца.

Обе женщины попали в застенки «Изоляции» около трех лет назад. Потом прошли и через донецкое СИЗО. А получили свободу во время большого обмена, который был проведен в декабре 2017 года.

Бывшие узницы секретной тюрьмы «ДНР» рассказали УНИАН о том, как палачи пытали их электротоком, до утра избивали пленных битами, насиловали бывших «ополченок», а также как бросали в карцер своего «начальника» и как врач-россиянин едва не залечил надзирателей до смерти. 

«Они надевали на пальцы ног петли проводов, смачивали водой и пускали ток»

По словам бывших узников, помимо того, что ангары «Изоляции» использовались в качестве хранилища для «отжатых» авто и как склад боеприпасов (там даже стоял новый российский танк), одновременно в секретной тюрьме находилось более ста пленных. «Начальником» стал бывший офицер, бывший сотрудник одной из мужских колоний в Донецкой области Денис Павлович, с позывным «Первый». «Он сам рассказывал, что перед войной уволился [из колонии], поработал в Киеве, а в 14-м году вернулся в Донецк и попал в «Изоляцию». Но туда не брали случайных людей. Надо, чтобы человек был специалистом…», - начинает рассказ Галина Гаевая.

А заканчивает за нее фразу Валентина Бучок: «… специалистом по пыткам».

Женщины вспоминают, что их камера находилась прямо напротив «пыточной». «Я до сих пор помню скрежет разматываемого скотча, людей долго им связывали. И потом до утра - крики. Самой популярной пыткой был электрический ток. Они надевали на пальцы ног петли проводов, смачивали водой и пускали ток. Так пытали и меня, - признается Галина Леонидовна. - Боль – адская. Сжимало все мышцы судорогой. И ты лежишь полностью, с головы до ног, примотанная к металлическому столу, не можешь пошевелиться. Потом тебе дают капли, чтобы вернуть в сознание. Они приносят чай и говорят: «Смотри, как мы о тебе заботимся»».

Помимо такой «заботы», приводить людей в чувство мог и местный «врач» - гражданин РФ, которого заключенные прозвали «Патологоанатомом». О его «квалификации», к примеру, свидетельствует история, рассказанная Валентиной Николаевной: «У меня были капли от высокого давления. Их отобрали, и однажды этот «врач» дал их надсмотрщикам. По рецепту надо было выпить по пять капель, он «прописал» по 30. Давление упало моментально, они до утра ели дожили».

Бывшие узницы секретной тюрьмы боевиков &quot;ДНР&quot; рассказали, как террористы пытали и ломали людей / УНИАН

«Воспоминания о концлагерях стали настольной книгой палачей»

«У них откуда-то взялись книжки, воспоминания военнопленных Второй мировой, там было описание пыток в концлагерях», - вспоминает Галина Леонидовна.

«И это стало дня них настольной книгой», - подхватывает рассказ Валентина Николаевна.

Кроме электротока, популярным орудием палачей были биты: резиновые, алюминиевые, деревянные.

«Пацанов били очень сильно. Ставили на колени и лупили по пяткам. Потом приводили в камеру, командовали: «Руки за голову» и заставляли стоять так до утра. А у человека пятки отбиты, он может только на носочках стоять. Если пошевельнулся - опять битой, под ребра», - вспоминает Галина Гаевая.

Женщины рассказывают, что во всех камерах были установлены видеокамеры. Причем, такие, которые пишут не только видео, но и звук. По ночам пленникам не выключали свет. Не давали возможности нормально сходить в туалет…

«Пытки же бывают разными. В камерах не было унитаза, только пластиковые баклажки. И вот открывается дверь: «У вас три минуты, чтобы сходить в туалет». Один несет баклажки с мочой, второй хватает пустые, чтобы воды набрать, третий бежит к унитазу... И перед этим надо было договориться между собой: кому пришло время, а кто еще потерпит. А сколько раз было, что ты стучишь в дверь: «Выведите в туалет», а в ответ: «Носи свое г**но в штанах». И, что хочешь, то и делай», - признается Валентина Николаевна.

«Отношение к «ополченцам» было еще хуже, чем к нам»

Наши собеседницы отмечают, что их соседок по «Изоляции», молодых женщин, регулярно насиловали. А больше других доставалось «ополченцам».

«С нами были две женщины, «ополченки». Помните, были «жилинские» бригады, «Оплот»? Его убили, а его бойцов посадили в тюрьмы. Отношение к «ополченцам» было еще хуже, чем к нам. Их не кормили, они все время были закрыты в подвале», - рассказывает Галина Леонидовна.

Валентина Николаевна добавляет, что даже «начальник» концлагеря не был застрахован от нападок своих же палачей: «Денис Палыч в очередной раз напился, и «сверху» пришел приказ бросить его в камеру там же, в «Изоляции». Потом надсмотрщики пришли к нему в подвал и отх***чили так, что он неделю лежал. После этого полгода не пил. Потом больше месяца отмечал свой день рождения. Это надоело и его бросили в «стакан» - бывшую душевую размером два на метр. Когда меня увозили в СИЗО Донецка он проронил: «Ты уедешь, домой, а у меня другого пути нет».

«Официально в «ДНР» не признают, что «Изоляция» - концлагерь. Это секретная тюрьма, созданная «МГБ», чтобы ломать пленных. Место, где люди могут сидеть годами в полной изоляции. Я сидела в СИЗО и писала обращение в их «органы», у меня была хоть какая-то связь с миром. В «Изоляции» ничего такого быть не могло, ты не мог достать мобильный телефон, отправить письмо. Ты просто пропадал. И многие там пропали буквально, там убивали людей. Там есть ангары с большими ямами. Туда бросали тела, засыпали сверху мусором», - рассказывает она.

Женщины говорят, что со временем камеры «улучшили»: провели воду, установили унитазы, поставили кондиционеры.

«Наверное, готовят камеры для себя», - мрачно шутит Валентина Николаевна.

Бывшим узницам тюрьмы боевиков &quot;Изоляция&quot; до сих пор снятся кошмары о пережитом / УНИАН

«Им дали установку «уработать» меня, что бы я сломалась»

Из «Изоляции» женщин перевели в Донецкое СИЗО. Там не было физических пыток, но моральное давление не прекращалось. «Уголовницам сказали: «Скоро приведем к вам «укропа»». Показали им ролик обо мне. Дали установку «уработать», что бы я сломалась. И… я общительный человек, а там два месяца не было, с кем поговорить. Сокамерницы разговаривали только о том, как меня лучше убить. То думали через пилораму пропустить, то кожу содрать и солью натереть, - вспоминает Валентина Николаевна. – Я один раз не выдержала: «Вы о себе подумайте. Я отсюда выйду, а у вас у одной - двойное убийство, у другой – тройное». И там была такая вонь. Такое дикое количество тараканов… У меня от их укусов нога была, как у слона. Я обматывала полотенцем лицо, чтобы они не могли заползти в ноздри или рот».

Естественно, жизнь в тюрьмах не прошла для узниц бесследно.

«У меня проблемы с желудочно-кишечным трактом, сделали операцию, но и после нее я без таблеток никуда не хожу», - признается Валентина Николаевна.

Ее подруга говорит о другой беде. «Сон расстроился абсолютно. Для того, чтобы увидеть кошмары надо, еще умудрится уснуть. Сегодня до трех утра не могла сомкнуть глаз», - говорит Галина Леонидовна.

«Я иногда просыпаюсь руками, ощупываю кровать и думаю: «Я где? В СИЗО? В «Изоляции»?», - рассказывает Валентина Николаевна. И добавляет: «Больше всего меня тошнит от фраз: «Жители Донбасса - заложники». Ведь мы – те, кто прошел через тюрьмы, официально не считаемся пленными, мы «заложники». И я не пойму: те, кто нас грабил, такие же «заложники», как мы? Надо как-то четче расставлять акценты».

Возмущение бывших пленников концлагеря вызывает и тот факт, что их палачи могут избежать наказания за свои деяния. К примеру, «председатель ЦИК ДНР» Роман Лягин, который стоял за превращением территории фонда «Изоляция» в Донецке в секретную тюрьму-пыточную, хотя и находится под следствием (он был задержан летом текущего года в Киеве и обвинен в государственной измене), может уйти от ответственности. Правозащитница Ольга Решетилова озвучивала информацию, что Лягин пошел на сотрудничество с СБУ. А за это ему могли пообещать смягчить приговор, а то и вовсе амнистировать. Такого развития событий исключать нельзя, если учесть, что и заседание суда по его делу уже переносилось несколько раз. Следующее назначено на декабрь.

Влад Абрамов

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Теги: #боевики#тюрьма