Узницы секретной тюрьмы «ДНР»: над пленными издевались не случайные люди, а специалисты по пыткам и моральные уроды

Во времена, когда «простые шахтеры» внезапно, в считанные дни, овладели искусством управления танком или артиллерийской установкой (а также «откопали» все это в шахтах), территория неприбыльного негосударственного фонда «Изоляция» в Донецке превратилась в… секретную тюрьму. С июня 2014-го галереи и мастерские, где до этого дня проходили мероприятия в сфере искусства, образовательных программ и проектов, связанных с активизацией украинского креативного общества, превратились в камеры настоящего концлагеря. В нем боевики «ДНР» содержали и пытали людей, желая превратить их в послушных марионеток.

Донецк не признает существование этой «тюрьмы», но, по словам тех, кто в ней побывал, концлагерь существует по сей день. И за пять лет через него прошли сотни людей.

На 54-летнюю дончанку Валентину Бучок «МГБ ДНР» пытались «повесить» соучастие в убийства боевика Моторолы. Она всего лишь проходила мимо дома, в котором он жил, и кому-то из террористов показалось, что женщина делает снимки на мобильный телефон. Этого хватило, чтобы бросить Валентину в камеру. В застенках секретной тюрьмы «ДНР» она провела одиннадцать месяцев.

60-летння Галина Гаевая была старшей медсестрой в Докучаевске Донецкой области и одной из тех проукраинских жителей региона, кто передавал СБУ данные о нахождении на украинских территориях тех, кого тут «нет» - российских кадровых военных. Ее «судили» псевдосудом «ДНР», обвинив в шпионаже. И хотя доказательств этому у «суда» не было, они в самопровозглашенной «республике» и не требовались. Галина отсидела в камере год и три месяца.

Обе женщины попали в застенки «Изоляции» около трех лет назад. Потом прошли и через донецкое СИЗО. А получили свободу во время большого обмена, который был проведен в декабре 2017 года.

Бывшие узницы секретной тюрьмы «ДНР» рассказали УНИАН о том, как палачи пытали их электротоком, до утра избивали пленных битами, насиловали бывших «ополченок», а также как бросали в карцер своего «начальника» и как врач-россиянин едва не залечил надзирателей до смерти.

«Они надевали на пальцы ног петли проводов, смачивали водой и пускали ток»

По словам бывших узников, помимо того, что ангары «Изоляции» использовались в качестве хранилища для «отжатых» авто и как склад боеприпасов (там даже стоял новый российский танк), одновременно в секретной тюрьме находилось более ста пленных. «Начальником» стал бывший офицер, бывший сотрудник одной из мужских колоний в Донецкой области Денис Павлович, с позывным «Первый». «Он сам рассказывал, что перед войной уволился [из колонии], поработал в Киеве, а в 14-м году вернулся в Донецк и попал в «Изоляцию». Но туда не брали случайных людей. Надо, чтобы человек был специалистом…», - начинает рассказ Галина Гаевая.

А заканчивает за нее фразу Валентина Бучок: «… специалистом по пыткам».

Женщины вспоминают, что их камера находилась прямо напротив «пыточной». «Я до сих пор помню скрежет разматываемого скотча, людей долго им связывали. И потом до утра - крики. Самой популярной пыткой был электрический ток. Они надевали на пальцы ног петли проводов, смачивали водой и пускали ток. Так пытали и меня, - признается Галина Леонидовна. - Боль – адская. Сжимало все мышцы судорогой. И ты лежишь полностью, с головы до ног, примотанная к металлическому столу, не можешь пошевелиться. Потом тебе дают капли, чтобы вернуть в сознание. Они приносят чай и говорят: «Смотри, как мы о тебе заботимся»».

Помимо такой «заботы», приводить людей в чувство мог и местный «врач» - гражданин РФ, которого заключенные прозвали «Патологоанатомом». О его «квалификации», к примеру, свидетельствует история, рассказанная Валентиной Николаевной: «У меня были капли от высокого давления. Их отобрали, и однажды этот «врач» дал их надсмотрщикам. По рецепту надо было выпить по пять капель, он «прописал» по 30. Давление упало моментально, они до утра ели дожили».

«Воспоминания о концлагерях стали настольной книгой палачей»

«У них откуда-то взялись книжки, воспоминания военнопленных Второй мировой, там было описание пыток в концлагерях», - вспоминает Галина Леонидовна.

«И это стало дня них настольной книгой», - подхватывает рассказ Валентина Николаевна.

Кроме электротока, популярным орудием палачей были биты: резиновые, алюминиевые, деревянные.

«Пацанов били очень сильно. Ставили на колени и лупили по пяткам. Потом приводили в камеру, командовали: «Руки за голову» и заставляли стоять так до утра. А у человека пятки отбиты, он может только на носочках стоять. Если пошевельнулся - опять битой, под ребра», - вспоминает Галина Гаевая.

Женщины рассказывают, что во всех камерах были установлены видеокамеры. Причем, такие, которые пишут не только видео, но и звук. По ночам пленникам не выключали свет. Не давали возможности нормально сходить в туалет…

«Пытки же бывают разными. В камерах не было унитаза, только пластиковые баклажки. И вот открывается дверь: «У вас три минуты, чтобы сходить в туалет». Один несет баклажки с мочой, второй хватает пустые, чтобы воды набрать, третий бежит к унитазу... И перед этим надо было договориться между собой: кому пришло время, а кто еще потерпит. А сколько раз было, что ты стучишь в дверь: «Выведите в туалет», а в ответ: «Носи свое г**но в штанах». И, что хочешь, то и делай», - признается Валентина Николаевна.

«Отношение к «ополченцам» было еще хуже, чем к нам»

Наши собеседницы отмечают, что их соседок по «Изоляции», молодых женщин, регулярно насиловали. А больше других доставалось «ополченцам».

«С нами были две женщины, «ополченки». Помните, были «жилинские» бригады, «Оплот»? Его убили, а его бойцов посадили в тюрьмы. Отношение к «ополченцам» было еще хуже, чем к нам. Их не кормили, они все время были закрыты в подвале», - рассказывает Галина Леонидовна.

Валентина Николаевна добавляет, что даже «начальник» концлагеря не был застрахован от нападок своих же палачей: «Денис Палыч в очередной раз напился, и «сверху» пришел приказ бросить его в камеру там же, в «Изоляции». Потом надсмотрщики пришли к нему в подвал и отх***чили так, что он неделю лежал. После этого полгода не пил. Потом больше месяца отмечал свой день рождения. Это надоело и его бросили в «стакан» - бывшую душевую размером два на метр. Когда меня увозили в СИЗО Донецка он проронил: «Ты уедешь, домой, а у меня другого пути нет».

«Официально в «ДНР» не признают, что «Изоляция» - концлагерь. Это секретная тюрьма, созданная «МГБ», чтобы ломать пленных. Место, где люди могут сидеть годами в полной изоляции. Я сидела в СИЗО и писала обращение в их «органы», у меня была хоть какая-то связь с миром. В «Изоляции» ничего такого быть не могло, ты не мог достать мобильный телефон, отправить письмо. Ты просто пропадал. И многие там пропали буквально, там убивали людей. Там есть ангары с большими ямами. Туда бросали тела, засыпали сверху мусором», - рассказывает она.

Женщины говорят, что со временем камеры «улучшили»: провели воду, установили унитазы, поставили кондиционеры.

«Наверное, готовят камеры для себя», - мрачно шутит Валентина Николаевна.

«Им дали установку «уработать» меня, что бы я сломалась»

Из «Изоляции» женщин перевели в Донецкое СИЗО. Там не было физических пыток, но моральное давление не прекращалось. «Уголовницам сказали: «Скоро приведем к вам «укропа»». Показали им ролик обо мне. Дали установку «уработать», что бы я сломалась. И… я общительный человек, а там два месяца не было, с кем поговорить. Сокамерницы разговаривали только о том, как меня лучше убить. То думали через пилораму пропустить, то кожу содрать и солью натереть, - вспоминает Валентина Николаевна. – Я один раз не выдержала: «Вы о себе подумайте. Я отсюда выйду, а у вас у одной - двойное убийство, у другой – тройное». И там была такая вонь. Такое дикое количество тараканов… У меня от их укусов нога была, как у слона. Я обматывала полотенцем лицо, чтобы они не могли заползти в ноздри или рот».

Естественно, жизнь в тюрьмах не прошла для узниц бесследно.

«У меня проблемы с желудочно-кишечным трактом, сделали операцию, но и после нее я без таблеток никуда не хожу», - признается Валентина Николаевна.

Ее подруга говорит о другой беде. «Сон расстроился абсолютно. Для того, чтобы увидеть кошмары надо, еще умудрится уснуть. Сегодня до трех утра не могла сомкнуть глаз», - говорит Галина Леонидовна.

«Я иногда просыпаюсь руками, ощупываю кровать и думаю: «Я где? В СИЗО? В «Изоляции»?», - рассказывает Валентина Николаевна. И добавляет: «Больше всего меня тошнит от фраз: «Жители Донбасса - заложники». Ведь мы – те, кто прошел через тюрьмы, официально не считаемся пленными, мы «заложники». И я не пойму: те, кто нас грабил, такие же «заложники», как мы? Надо как-то четче расставлять акценты».

Возмущение бывших пленников концлагеря вызывает и тот факт, что их палачи могут избежать наказания за свои деяния. К примеру, «председатель ЦИК ДНР» Роман Лягин, который стоял за превращением территории фонда «Изоляция» в Донецке в секретную тюрьму-пыточную, хотя и находится под следствием (он был задержан летом текущего года в Киеве и обвинен в государственной измене), может уйти от ответственности. Правозащитница Ольга Решетилова озвучивала информацию, что Лягин пошел на сотрудничество с СБУ. А за это ему могли пообещать смягчить приговор, а то и вовсе амнистировать. Такого развития событий исключать нельзя, если учесть, что и заседание суда по его делу уже переносилось несколько раз. Следующее назначено на декабрь.

Влад Абрамов