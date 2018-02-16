Боевики активизировались под Мариуполем: били из тяжелой артиллерии, один боец ВСУ погиб

В результате обстрела боевиков погиб один украинский военнослужащий, еще один – получил боевую травму.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска интенсивно использовали запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения – крупнокалиберные артиллерийские системы и тяжелые минометы.Читайте такжеШтаб АТО сообщил о гибели украинских морпехов: тела найдены в месте проживания

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, на Луганском направлении враг неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП возле Луганского.

На Донецком направлении эпицентром огневого напряжения стал приморский участок нашей обороны. В частности, противник активизировался близ Водяного. «Вблизи этого прифронтового населенного пункта незаконные вооруженные формирования применили артиллерийские установки калибра 122-мм и 120-мм минометы. Здесь же враг вел огонь из гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП. Из минометов различных калибров захватчики обстреливали наши опорные пункты вокруг Павлополя, Чермалыка и Широкино. Кроме того, минометы калибра 82-мм и гранатометов российские наемники применили по укреплениям возле Тарамчука и шахты Бутовка», – сообщает штаб.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 10 прицельных обстрелов позиций сил АТО.

«В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник – получил боевое травмирование. Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины», – говорится в сообщении.