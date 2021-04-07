Многие запреты страны основаны на законах шариата.

Недавно в ОАЭ прогремел большой скандал с обнаженными девушками, которые позировали на балконе. Туристок задержали за нарушение норм общественной морали и сейчас им грозит большой штраф. В Арабских Эмиратах действует много строгих запретов, которые часто основаны на правилах ислама. Чтобы не попасть в неприятности при посещении этой страны, важно ознакомиться с запретами этой страны.

Что запрещено делать в ОАЭ - список ограничений

В Объединенных Арабских Эмиратах очень строгое отношение к алкоголю. Публичное распитие спиртного или нахождение в состоянии опьянения здесь считаются уголовным преступлением. Употреблять спиртное можно в барах, ресторанах, дома или номере отеля. Алкоголь стоит очень дорого и купить его можно не везде. Романтические и сексуальные отношения также регулируются законом. До недавнего времени сожительство и секс без брака наказывались тюремным сроком. Даже сейчас свои романтические чувства не стоит демонстрировать публично. На улицах запрещено целоваться и обниматься. Дресс-код в Эмиратах не регулируется законом, но правила приличия здесь существуют. Нельзя носить короткие, открытые и прозрачные вещи. Многие путешественницы предпочитают носить хиджаб на территории страны, хотя не являются мусульманками. Гомосексуальные отношения в ОАЭ являются уголовно наказуемыми. В зависимости от Эмирата за это можно получить срок от 10 до 15 лет тюрьмы. Также здесь могут быть проблемы у трансгендерных людей. В Эмиратах действует множество штрафов в общественном транспорте. Правила проезда в метро и автобусах очень строгие. К примеру, в транспорте нельзя стоять в неположенном месте. Вагоны метро в ОАЭ делятся на обычные, повышенной комфортности и женские. Проезд в неположенном вагоне наказывается штрафом. В Эмиратах соблюдение поста в священный мусульманский месяц Рамадан регулируется законом. Здесь запрещено «Употреблять пищу, напитки, совершать любое действие, нарушающее пост месяца Рамадан публично». На улице запрещено употреблять еду и пить воду в светлое время суток. Однако можно есть в отелях и ресторанах.

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Автор: Екатерина Пулатова