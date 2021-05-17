Столица ОАЭ собирается отменить карантин для всех иностранных туристов.

Власти столицы ОАЭ Абу-Даби планируют отменить карантин для всех прибывающих иностранных туристов к 1 июля.

Читайте такжеWizz Air запустит рейсы из Абу-Даби в КиевОб этом сообщил Али Аль Шайба, исполнительный директор столичного Департамента культуры и туризма.

Чиновник уточнил, что эмират перейдет на систему ПЦР-тестирований на COVID-19, схожую с той, что в настоящее время применяется в Дубае. «Протоколы тестирований для туристов из стран с высокими и низкими уровнями риска будут различаться, однако карантин рассматриваться не будет», - отметил Али Аль Шайба.

Департамент обнародует расширенный «зеленый» список стран, безопасных с точки зрения эпидемиологической обстановки.

«Надеюсь, к 1 июля всем будет разрешено посещать Абу-Даби без карантина по прибытии», - отметил представитель ведомства.

Также планируется облегчить поездки между Дубаем и Абу-Даби. «Мы можем ввести особые процедуры для туристов, чтобы пересечение границы стало более простым, удобным и беспрепятственным», - отметил Аль Шайба, передают russianemirates.com.

В настоящее время прибывающим из стран так называемого "зеленого" списка путешественникам не нужно соблюдать обязательный 10- дневный карантин после приземления в Абу-Даби, однако туристы не освобождаются от ПЦР-тестирования на коронавирус по прилете. Речь идет о странах, из которых туристы прибывают, а не о странах их гражданства.

Путешественники, прибывающие из стран "зеленого" списка, также будут сдавать ПЦР-тесты через 6 дней после въезда на территорию столичного эмирата. Туристы, прибывающие из всех остальных стран, должны сдавать ПЦР-тест по прибытии, на восьмой день после въезда на территорию Абу-Даби, а также проходить обязательный 10-дневный карантин.

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Автор: Ирина Погорелая