Черный Черемош и "Белый слон": чем удивляет туристов Верховина - столица Гуцульщины

Жители Верховины гордо именуют свой небольшой поселок столицей Гуцульщины и любят цитировать Ивана Франко, который писал: «Вот Жабье, Гуцульская столица». Именно так раньше именовалась Верховина. Действительно, когда приезжаешь сюда, чувствуется, что здесь до сих пор еще сохранился аутентичный гуцульский дух. Больших отелей здесь не так много, а принимают туристов в основном так называемые «зеленые усадьбы» - дома, которые сдают местные. Это, безусловно, помогает лучше проникнуться атмосферой и почувствовать, как живут потомки гуцулов.

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Да и как не влюбиться в этот край, когда горы здесь укрыты густыми лесами, под небом раскинулись цветущие полонины, а горные реки неустанно несут свои прохладные бурные воды?

Если коротко, Верховина действительно стоит того, чтобы ее посетить – особенно если вы настроены в первую очередь отдохнуть душой и телом, как можно дальше от благ цивилизации и суеты. Несколько дней, проведенные в режиме «подъем – неспешный поход по окружающим Верховину со всех сторон возвышенностям – отдых на берегу реки Черный Черемош – уютный вечер с книгой под чашку чая из лесных трав», способны отлично перезагрузить вас после трудного рабочего года. Ну а если вас надолго не хватает на подобный отдых и тянет на поиски приключений, УНИАН.Туризм расскажет вам о лучших локациях для активных туристов и идеях для тех, кто хочет культурно обогатиться.

Говерла – самая высокая вершина Карпат

Верховина – одна из самых удобных точек отправления для подъема на самую главную вершину Украины – Говерлу, высота которой составляет 2061 метр. Сначала вам нужно будет подъехать на авто от Верховины до контрольно-пропускного пункта. Он расположен на высоте 950 метров над уровнем моря. Именно отсюда и начнется восхождение. И сразу стоит учесть: восхождение на Говерлу – это отнюдь не развлекательная прогулка, ведь подъем на такую высоту требует немалых усилий, да и обувь с одеждой должны быть соответствующими. При возможности стоит взять с собой трекинговые палки.

Перед восхождением нужно будет выбрать один из двух маршрутов: либо более пологий и длинный, либо более крутой и короткий. Подъем по синему маршруту, более крутому, у человека без особой подготовки, но и без проблем со здоровьем, займет приблизительно 2 часа. Если подниматься с туристической группой, уйдет часа 3-4 с учетом привалов и отдыха для менее выносливых участников группы. Зеленый маршрут проходит по более пологому склону и по времени занимает от 2,5 часов, в зависимости от темпа и количества привалов.

К слову, на склонах Говерлы берет свое начало река Прут, образующая самый большой в Карпатах водопад Гук, высотой в 84 метра. Дно Прута неровное, каменистое, а течение быстрое, поэтому на самой речке и ее притоках очень много живописных порогов и водопадов.

Читайте такжеОвечья ферма, водопады и скалы Довбуша: топ-5 локаций для активного туризма в Яремче (фото)Часть «крутого» маршрута пролегает именно вдоль этой реки, поэтому выбрав его, можно в качестве бонуса получить невероятные виды. Правда маршрут довольно сложный, так что, если вы не самый опытный турист, имеет смысл выбрать более пологий спуск.

Тем не менее, Говерла стоит того, чтобы проделать весь этот нелегкий путь. Ведь с ее вершины открывается прекрасный вид на Черногорский хребет. В ясную погоду отсюда даже можно увидеть Ивано-Франковск и Коломыю. Впрочем, если погода в день вашего похода будет туманной – ничего, что находится дальше расстояния вытянутой руки, вы не увидите. Именно поэтому следует очень тщательно изучить прогноз погоды перед походом. Однако и это не всегда на сто процентов гарантирует вам прекрасные виды, ведь, как известно, погода в горах очень уж переменчива, а на вершине может быть сильный туман, даже если на склонах горы ярко светит солнце.

Кстати, склоны этой горы имеют огромное значение, ведь из 700 видов растений, произрастающих здесь, 43 занесены в Красную книгу. Именно поэтому во время подъема на гору действуют особые правила: нельзя разводить костры, мусорить, ставить палатки, рыбачить и даже собирать цветы, ягоды и грибы.

Гора Поп Иван Черногорский и обсерватория «Белый слон»

Еще один интересный маршрут в Верховине – подъем на гору Поп Иван. Ее высота немногим меньше, чем высота Говерлы – 2022 метра над уровнем моря. Гора Поп-Иван еще интересна тем, что восходить на нее можно несколькими путями. Один из них короче, второй – длиннее, третий – сложнее, но все они по-своему интересны, и на каждом из них вы, без сомнения, пройдете множество интересных мест: склонов, цветочных полян, ягодных кустарников и огромных валунов.

При этом Поп Иван – весьма популярное место среди туристов. Основные тропы к вершине хорошо протоптаны, имеется разметка и указатели, поэтому несмотря на всю сложность подъема, бывалый турист вполне сможет обойтись здесь и без гида.

Путешественников гора привлекает не только экстремальными маршрутами, но и заброшенной польской астрономической обсерваторией, расположившейся почти на самой вершине. Здание получило название «Белый Слон», потому что зимой со всех сторон покрывается снегом и льдом. Издалека оно напоминает силуэт большого животного.

И хотя наиболее эффектный вид обсерватория имеет, когда она заметена снегом, летом ее загадочный и таинственный вид являет собой не менее любопытное зрелище.

Река Черный Черемош и сплавы на лодках

Для самых ярых поклонников экстрима лучшим развлечением в Верховине станет рафтинг, то есть сплав по порогам бурной реки на надувных лодках, катамаранах или рафтах. Сплавляться можно как в одиночку, так и целыми группами. Особых навыков или умений для рафтинга не требуется - всему, что нужно знать, научат инструкторы.

Площадкой для сплавов в Верховине стал Черный Черемош – довольно узкая и мелкая горная река. Тем не менее, она имеет весьма мощные пороги, поэтому сплавляться новичкам здесь может оказаться непросто.

Лучшее время для рафтинга на Черном Черемоше - весна, когда в горах тают снега и реки становятся полноводными. Тем не менее, сезон сплавов может продолжаться до октября. Около Верховины расположено несколько рафтинговых лагерей, большинство из которых предлагают многодневную программу сплавов – отличный вариант, например, для майских праздников.

Стоимость сплава будет отличаться в зависимости от протяженности маршрута. Так, за расстояние в 5,8 км с вас возьмут всего 400 грн, 500 грн - за 9 км и 600 грн за 13км.

Хата-музей кинофильма Тени забытых предков

Когда же вы, наконец, устанете от длительных прогулок по горам, рекомендуем отправиться на экскурсию в хату-музей кинофильма «Тени забытых предков».

Это небольшой, но очень колоритный музей, посвященный культовому фильму и его режиссеру Сергею Параджанову. Здесь стоит взять экскурсовода, который расскажет вам все об истории создания фильма.

Также в этом музее можно сфотографироваться в гуцульских костюмах (отдельную плату за это не требуют) и купить местный сыр. От центра Верховины до музея можно дойти пешком, попутно любуюсь живописными видами.

Музей гуцульского быта, этнографии и музыкальных инструментов Романа Кумлика

Этот частный музей был организован гуцульским музыкантом-виртуозом Романом Кумликом в собственном доме в начале 2000-х годов, и уже после его смерти дело продолжили его дети. Материалы для музея собирали около 30 лет - предметы быта, старинную гуцульскую одежду, орудия труда, денежные знаки разных времен и многое другое, что дает представление о жизни гуцулов.

Предметом же особой гордости хозяев является коллекция музыкальных инструментов, ведь и сам Кумлик при жизни был невероятно талантливым музыкантом, будучи основателем народного ансамбля «Черемош». Кумлик играл аж на 35 музыкальных инструментах – от классических до народных. Некоторые модели он создал самостоятельно.

Дочь Читайте такжеКонтрастный закарпатский уик-энд: взгляд бывалого туриста на Мукачево и УжгородКумлика нынче проводит для туристов экскурсии по дому, дополняя экспонаты интересными историями и показами архивных видеоматериалов.

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Несмотря на то, что Карпаты с каждым годом становятся среди туристов все популярнее, здесь всегда можно найти интересные маршруты и загадочные тропинки, еще не истоптанные туристами. Поэтому давайте вместе аккуратно и бережно раскрывать все тайны украинских гор!

Ольга Броскова