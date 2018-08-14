Путешествие за 300$: Горный воздух Тбилиси

Авторы этой статьи, основатели проекта Time 2 Travel, посетили, в общей сложности, более 40 стран и организовывают путешествия по всему миру. Сегодня они расскажут нам о столице Грузии — городе, который славится не только красотой, но и замечательной кухней.

Несколько слов о Тбилиси

Это прекрасный город. Несмотря на многочисленные отличия в культуре, там украинцу легко почувствовать себя как дома. Практически каждый, будь то водитель такси или официант в ресторане, скажет, что у него в Украине есть родственники, а сам он служил где-нибудь под Житомиром и все еще помнит несколько слов по-украински.

Языкового барьера практически нет. Большинство взрослых говорят по-русски (наследие советской эпохи), а молодежь чаще общается на английском языке, но ваш вопрос все равно поймут и постараются ответить. Поэтому можно смело отправляться на прогулку, не опасаясь потеряться или просто попасть в непонятную ситуацию.

Отдыхать в Тбилиси можно практически круглый год. Климат там более мягкий, чем в Украине: из-за горного воздуха легче переносится летняя жара, а зима практически вся похожа на золотую осень. Температура ниже нуля в этом городе считается критической: дети даже при -1 уже не идут в школу.

Как добраться?

Самый оптимальный транспорт для поездки в Грузию — самолет. Из Украины летают авиакомпании МАУ, Yanair и Georgian Airlines. Стоимость прямых перелетов начинается от 140$ (за билеты в обе стороны). Рейсов много, так что можно выбрать удобные для себя даты и время.

По прилету в Тбилиси вас встретят вежливые таможенные офицеры, зададут несколько простых вопросов и пожелают приятного отдыха. Неожиданности маловероятны: у нас действует полный безвизовый режим, причем находиться на территории страны можно целый год.

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Но вернемся к нашему уикенду.

В холле аэропорта вас плотной толпой окружат таксисты. Если хотите прокатиться на машине, то оптимальная цена до центра — 20-25 грузинских лари (8-10 USD), больше платить не стоит. Однако мы говорим о бюджетном путешествии, потому давайте лучше сэкономим эти деньги на что-нибудь более интересное, тем более что аэропорт находится совсем недалеко от города.

Сразу возле выхода из аэропорта с правой стороны останавливается автобус, который за 1 GEL (0,4 USD) отвезет вас в самый центр, на площадь Свободы. Он ходит в дневное время.

Где остановиться?

Мы советуем бронировать жилье где-нибудь неподалеку от места высадки из автобуса, между площадью Свободы и метро Авлабари. Там находится основная масса прогулочных улиц, там же расположены самые разные кафе и сувенирные лавки.

Вот ориентировочные цены на жилье в центре Тбилиси:

- хостел: от 10 GEL (4 USD) за одно место;

- недорогой отель: от 25 GEL (10 USD) за номер;

- хороший отель 3*: 85 GEL (35 USD) за номер.

Нужно учитывать, что Грузия — это бывшая советская республика. Несмотря на заметный подъем экономики и архитектуры за последнее десятилетие, многие дешевые отели все еще вспоминают бабушкину молодость. Предлагаем просто воспринимать это как данность либо же внимательно выбирать жилье при поиске.

Также советуем обратить внимание на хостелы. В отличие от распространенного мнения, это вовсе не ночлежки для гастарбайтеров, а очень даже аккуратные и удобные общие комнаты, где останавливаются путешественники из разных уголков планеты, в том числе из таких стран с высоким уровнем жизни, как Великобритания, Франция, Австралия. Там можно познакомиться с новыми людьми, обменяться историями и, может быть, организовать совместную экскурсию к достопримечательностям.

Чем заняться?

Вообще Тбилиси — это один из тех городов, где можно просто гулять и смотреть по сторонам. Исторический центр не сильно большой, но за одну поездку вряд ли вы успеете все осмотреть и заскучать.

Делимся нашим любимым пешеходным маршрутом.

День 1

Неспешно выйти из отеля на площадь Свободы, побродить по дворам.

Спуститься вниз к району Мейдан.

Там провести пару часов: погулять по уникальным старинным улицам, пройтись к баням, вдоль речки пройти до водопада, вернуться на площадь.

Пообедать в одном из многочисленных ресторанчиков.

Перейти через мост, погулять по парку на Европейской площади.

Пройти за метро Авлабари к Собору Святой Троицы. Полюбоваться потрясающим видом на город.

Вернуться обратно на площадь Свободы. Сесть на канатный подъемник (3 GEL = 1,22 USD) и отправиться к крепости Нарикала.

Оттуда пройти к монументу «Мать Грузия» и погулять по ботаническому саду.

От монумента спуститься вниз и пройти дворами до фуникулера.

Подняться на фуникулере (2,5 GEL = 1 USD), погулять по парку аттракционов, на обратном пути зайти в кафе и посидеть там с видом на весь город.

Вернуться в отель.

День 2

Выйти на площадь Свободы.

Пойти по проспекту до метро Руставели.

По дороге зайти в винодельный магазин Khareba и купить отличного вина (как на разлив, так и в бутылках).

Пообедать в ресторане Pasanauri, там заказать фирменных хинкали Pasanauri.

Рядом пройти по сувенирному ряду, купить подарков.

Спуститься вниз и через мост Галактиони пройти к метро Марджанишвили.

Погулять по проспекту Агмашенебели, по дороге зайти в кондитерскую Sapore.

Пойти к Сухому мосту, там зайти на «блошиный рынок».

Оттуда дворами вернуться к Площади свободы.

А как насчет еды?

Закономерный вопрос, ведь Грузия славится своей национальной кухней. Несмотря на распространенное мнение, она не такая уж разнообразная, зато вкусная — с этим не поспоришь.

Вот основные слова, которые стоит знать будущему кулинарному туристу в Тбилиси:

Хинкали — огромные «пельмени» с мясом. Бывают разных видов, но чаще всего встречаются калакури (с кинзой) и мтиулури (без зелени). Также бывают сырные хинкали. Едятся руками.

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Аджарский хачапури — «лодка» из теста, наполненная сыром и яйцом. Нужно размешать начинку, а затем отламывать либо отрезать куски хлеба и макать их в сырную смесь.

Имеретинский хачапури — плоский круглый пирог с сыром внутри.

Мегрельский хачапури — такой же пирог, только сыр кладут как внутрь, так и сверху.

Кубдари — делается на основании такого же теста, как и хачапури, только вместо сыра внутрь кладут рубленое мясо.

Оджахури — грузинский вариант жаркого. Картошка жареная с мясом, специями и овощами.

Что касается десертов, то основная масса сладостей — это фрукты и их производные. В Грузии нет собственной традиции изготовления сладостей, но это вполне компенсируется соседством с Турцией. В маршруте отмечено кафе Sapore — всем сладкоежкам очень рекомендуем туда зайти.

А вот несколько названий для тех, кто хочет ознакомиться с местными десертами:

Чурчхела — сладкая «колбаса» и виноградного сока, наполненная орехами. Личное мнение: чем мягче, тем вкуснее, хотя некоторые считают, что как раз наоборот.

Пеламуши — густое желе из виноградного сока, которое часто делают в форме желеобразных маффинов.

Тклапи — тонкий кисло-сладкий «лаваш», сделанный из фруктового или ягодного сока. Чаще всего бывает виноградным, но также можно встретить яблочный или сливовый.

Сушеная хурма. Национальная сладость, которая обычно очень нравится туристам. Продается в виде вязанок буквально на каждом маленьком базарчике.

Что касается порций. Грузия — это страна, которая любит поесть. Вы будете удивлены, если обратите внимание на окружающих людей в ресторанах. Даже небольшая с виду девушка может неспешно загрузить в себя огромную тарелку хинкали или хачапури размером с Титаник.

В общем, порции там большие. С непривычки хочется заказать несколько блюд, но лучше начните с одного и добавьте, если не хватит. Средняя стоимость обеда (одно основное блюдо, салат или десерт, напиток) — около 5-7$.

Посчитаем?

За 2 дня в Тбилиси мы пройдем по карте 16, а с учетом переулков — около 20 километров. Увидим большую часть старого города во всем его разнообразии и познакомимся с настоящей грузинской кухней.

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Поскольку после перелета не сильно хочется много ходить, давайте добавим один день «про запас». В таком случае, на перелет и проживание мы потратим около 160$.

Транспорт: автобус из аэропорта, канатная дорога, фуникулер и автобус в аэропорт. В сумме получится около 3$.

Питание (3 раза в день): около 55$, с расчетом на человека с хорошим аппетитом.

Итого расходы составят около 218$. На вино, сладости и сувениры останется целых 82$. Очень рекомендуем за вином ходить в магазины сети Khareba (один из них отмечен на маршруте второго дня). Это действительно вкусное вино, а если покупать на разлив в пластиковой таре, то еще и очень недорогое. Единственное что, срок хранения у разливного вина намного меньше, всего пара недель.

Вместо заключения

Мы прожили в Тбилиси больше 6 месяцев и успели его полюбить. Он не такой, как занятые европейские столицы. Там приятно просто неспешно гулять, смотреть по сторонам, останавливаться и сворачивать в переулки. И, несмотря на то что это столица, не ощущается спешки и суеты.

Центр Тбилиси в полной мере сохранил свой дух и остался непохожим ни на один другой город. Чего стоят одни только улочки под крепостью Нарикала! Человеку, который любит фотографировать, сложно уйти оттуда без того, чтобы сделать еще пару кадров.

В Тбилиси приятно останавливаться в уличных и подвальных кафешках. Пробовать национальные блюда, слушать разговоры. А вечером, если повезет, можно услышать застольное пение и увидеть национальные танцы — причем, поверьте, это будет зрелище, от которого захватывает дух. Иногда кажется, что пение и танцы — это то, чему учат в Грузии с младенчества.

Об этом городе можно разговаривать очень долго. Но вы лучше поедьте туда, посмотрите своими глазами и привезите собственные истории.

Анастасия Крыжановская, основатель проекта Time 2 Travel