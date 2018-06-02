Планы на выходные 2-3 июня: культурный уик-энд в Киеве и исторические фестивали в регионах

«Книжный Арсенал» в Киеве (30 мая – 3 июня)

Одним из главных событий предстоящих выходных, бесспорно, станет Международный фестиваль «Книжный Арсенал». Это интеллектуальное мероприятие проходит на территории столичного Мыстецкого арсенала уже восьмой год подряд и привлекает немало киевлян и гостей города. Традиционно «Книжный Арсенал» объединяет литературу, искусство и музыку. Более 150 издательств и других проектов представят широкой публике свои самые последние новинки, а писатели из Украины и других стран зачитают отрывки из своих произведений, примут участие в дискуссионных панелях и раздадут автографы.

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В то же время, «Книжный Арсенал» - это не только книги. Также здесь проходят всевозможные обсуждения, и далеко не всегда чисто на литературную тематику. Кроме того, посетители могут ознакомиться с выставками работ дизайнеров, иллюстраторов и художников, посмотреть и обсудить фильмы, послушать музыку как украинских, так и зарубежных групп. Есть здесь и детская программа. В общем, мероприятия на любой вкус.

Открылся «Книжный Арсенал» 2018 еще в среду, 30 мая, однако традиционно самый большой наплыв посетителей ожидается в субботу и воскресенье, 2-3 июня.

Двери книжной ярмарки открываются в десять утра и закрываются в восемь вечера, однако некоторые мероприятия в рамках фестиваля продолжаются допоздна. Подробно ознакомиться с программой можно по ссылке.

Полный билет на 1 день обойдется в 70 грн, семейный - в 150 грн. Также есть льготные билеты для школьников, студентов, пенсионеров, и бесплатные – для детей до 12 лет, военных срочной службы, участников АТО, музейных работников и инвалидов 1-2 групп. Купить билет можно как в кассе Мыстецкого арсенала на входе, так и онлайн. https://artarsenal.in.ua/uk/knyzhkovyj-arsenal/pro-proekt/uchasnikam/ Однако, по опыту предыдущих лет и первых дней фестиваля, стоит учесть, что на входе придется отстоять немалую очередь, особенно на выходных. Причем, как тем, кто покупает билет в кассе, так и тем, кто заказал его онлайн заранее. Вот такая тяга у нашего человека к культуре, и это, безусловно, радует.

Международный кинофестиваль «Молодость» в Киеве (27 мая – 3 июня)

Еще одно культурное мероприятие, которое ждет киевлян и гостей столицы в предстоящие выходные – 47-й Международный кинофестиваль «Молодость», который в этом году впервые проходит весной, а не осенью, как было принято раньше. Начался он еще 27 мая, а завершится – вечером 3 июня награждением победителей.

Традиционно зрители могут посетить как фильмы-участники конкурсной программы – украинские и зарубежные, полнометражные и короткометражные, так и специальные мероприятия. Отдельным блоком фестиваля станет «Скандинавская панорама», которая даст возможность нашему зрителю поближе познакомиться с загадочной атмосферой кинематографа Скандинавии.

Показы фильмов в рамках кинофестиваля «Молодость» пройдут в кинотеатрах «Киев», «Украина», «Синема-сити» (цены на билеты на один сеанс в кинотеатрах составляют, в среднем, 100 грн), а также на Почтовой площади и ЮБК (Труханов остров). При этом на последних двух локациях, помимо самих показов, ожидается широкая культурная и развлекательная программа с едой и напитками, а показы здесь - бесплатные.

Подробнее с программой фестиваля и расписанием киносеансов можно ознакомиться по ссылке.

Фестиваль вина KYIV WINE (2-3 июня)

Также в предстоящие выходные в Киеве пройдет фестиваль вина, где посетителям обещают дегустацию 500 позиций вина, в том числе элитных, изысканную еду и музыкальные концерты-развлечения.

Впрочем, удовольствие это не из дешевых. Так, до 1 июня билет на оба дня можно было купить за 750 грн, 2 июня он будет стоить уже 850 грн. В стоимость такого билета входит безлимитная дегустация в основном дегустационном зале 2 июня, бокал для дегустации в подарок, музыкальный line-up на сцене фестиваля, детская зона, лаунж-зоны фестиваля и доступ к Food Market, где обещают представить полезные и изысканные кушанья из лучших ресторанов Киева. Также можно доплатить еще 750 грн и попасть на дегустацию в отдельную зону Selective Wines, где будут представлены вина стоимостью от 1000 грн на полке магазина за бутылку.

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Можно купить билет и только на 3 июня за 250 грн. В этот день уже не будут работать дегустационные залы, открытой будет лишь остальная часть фестиваля. В этот день в 17:00 здесь запланировано выступление Pianoбой.

Подробнее с мероприятием можно ознакомиться по ссылке.

Выставка пионов в ботаническом саду им. Гришко в Киеве (1-3 июня)

В ближайшие выходные на территории Национального ботанического сада им. Гришко в Киеве пройдет фестиваль пионов, где посетителям обещают не только демонстрацию самых разнообразных сортов этих цветов, но и общение с профессионалами о том, как правильно подбирать сорта пионов и как их выращивать.

В частности, посетителям выставки обещают представить более 180 сортов отечественной и зарубежной селекции – как исторических, так и самых современных.

Вход на выставку бесплатный, однако необходимо будет приобрести входной билет в сам ботсад (взрослый билет стоит 50 грн).

Подробнее прочитать о выставке можно по ссылке.

Кроме того, 2 июня на территории столичного ботсада им. Гришко пройдет концерт оркестра «Виртуозы Киева», который исполнит подборку музыки из самых романтических фильмов. Билет на такой концерт стоит 350 грн, больше информации можно узнать по ссылке.

Олимпийский день в Киеве на Оболонской набережной (2 июня)

В первой половине дня субботы, 2 июня, пройдет олимпийский забег по Оболонской набережной в Киеве. Начнется главное спортивное мероприятие страны в 9:30 утра с регистрации участников и продлится до 14:00. Начало самого забега запланировано на 11:30. Помимо забега, участников ждут мастер-классы от легендарных украинских олимпийцев. Участие в забеге бесплатное, а всем участникам обещают подарки.

Следить за новостями Олимпийского забега 2018 в Киеве можно на странице Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

Открытие сезона 2018 на ROOF (1-2 июня)

Вечером в пятницу, 1 июня, и субботу, 2 июня столичная концертная площадка на крыше ROOF открывает новый сезон, где посетителей ждет не только приятная музыкальная программа, но и отличный вид на город.

Так, 1 июня здесь пройдут атмосферные акустические концерты Жени Галича, проекта Нудли и группы Bahroma, а 2 июня гостей ждет джазовая программа при участии квартета Усеина Бекирова и MARY’s BAND.

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Вход на оба дня свободный, время проведения мероприятия – с 18:30 до 21:30.

Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.

Киевский международный летний фестиваль (1-3 июня)

Любители потанцевать 1-3 июня могут отправиться на 8-й киевский международный летний фестиваль, где своими умениями с посетителями поделятся танцоры сальсы, кизомбы и бачаты со всех уголков мира.

Основная масса мастер-классов и вечеринок в рамках фестиваля пройдет на территории танцевальной студии на улицы Немецкая, 1/32. Кроме того, 2 июня запланирована вечеринка у бассейна на улице Набережно-Крещатицкой, а на 3 июня - вечеринка на теплоходе, который отходит от причала на станции метро Гидропарк.

Подробнее с расписаниями и ценами на фестиваль можно ознакомиться по ссылке.

Мероприятия в других регионах Украины 2-3 июня

Культурно-развлекательная жизнь на выходные 2-3 июня не ограничится одним лишь Киевом, ведь и в других регионах Украины запланировано немало интересных событий, большая часть из которых будет посвящена исторической тематике.

Так, во Львове 1-3 июня на территории парка культуры и отдыха им. Богдана Хмельницкого проходит Leopolis Grand Prix 2018, в рамках которого гостей ждет выставка ретро автомобилей, гонки по трассе «Львовский треугольник», всевозможные конкурсы и выступления музыкальных групп. Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

В Николаеве 2-3 июня на территории местной конноспортивной школы состоится фестиваль исторического средневекового боя Кубок Ольвии 2018. Гостям фестиваля обещают массовые рыцарские и гладиаторские бои, средневековые забавы и конкурсы, аутентичную ярмарку и тематические фото зоны. Также все желающие смогут пострелять из лука и арбалета, испытать себя в бою с рыцарем или в боях на мягком снаряжении. Кроме того, на фестивале выступят рок-группа «Крылья» и Театр козацкого боя. Билеты на фестиваль обойдутся в сумму от 40 до 100 грн. Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

В Каменце-Подольском 1-3 июня на территории Старой крепости пройдет рыцарский фестиваль «Форпост» 2018. Гостей фестиваля ждут реконструкция исторических средневековых битв, турнир лучников, мастер-классы по древнем ремеслам, средневековая ярмарка, выступления тематических музыкальных групп, огневое шоу, уличный театр и оригинальная кухня. Билеты стоят от 200 до 400 грн. Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

В живописном урочище Княжеские Байраки в селе Желтоалександровка в 120 километрах от Днепра 1-3 июня пройдет Kozak FEST 2018. Само урочище в середине 17 века стало местом победной битвы казацкого войска во главе с Богданом Хмельницким и татарского войска с Речью Посполитой. В наши дни почитание этого события превратилось в масштабное мероприятие, объединяющее исторические и современные достижения украинцев. В этом году на Kozak FEST организаторы обещают представить несколько крупных зон: фут-корд, тату-зона, детская зона с профессиональными нянями, зона традиционной украинской свадьбы и концертная зона. В частности, на фестивале выступят такие украинские группы: ТНМК, Тартак, ВВ, Тик, Орест Лютый, Біла вежа, KARNA и другие. Вход свободный. Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Под Черкассами 31 мая – 3 июня пройдет уже 15-й по счету мотофестиваль «Тарасова Гора 2018», который соберет байкеров из Украины и других стран. Программа фестиваля включает концерты популярных рок-групп (Жадан и собаки, Тартак, Брати Станіслава и других), спортивные состязания и конкурсы, а также традиционный проезд мотоколонны к могиле Тараса Шевченко на Тарасовой горе в Каневе, который на этот раз состоится 2 июня в 12:00. Стоимость «въездного билета» на фестиваль для парней 400 грн, для девушек - 200 грн (девушки за рулем мотоцикла – бесплатно). Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

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Отметим также, что по прогнозам синоптиков на выходные 2-3 июня в Украине в целом ожидается жаркая летняя погода, однако в субботу-воскресенье на западе Украины возможны дожди с грозами. Кроме того, в воскресенье дожди могут добраться и до Киева.

Хороших вам выходных и увлекательных путешествий!

Марина Григоренко