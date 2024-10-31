Потерявшие бдительность от наплыва эмоций туристы являются любимой целью воров на всех популярных локациях.
Эксперты страховой компании Quotezone составили список из 10 самых популярных туристических стран Европы, где у туристов больше всего шансов быть ограбленными, основываясь на отзывах отдыхающих в социальных сетях. Также авторы исследования определили главную достопримечательность в каждой из этих стран, где на путешественников особо активно охотятся карманники.
Возглавила антирейтинг Италия, где на миллион туристов приходится 478 упоминаний о кражах, а самой опасной зоной в стране признали фонтан Треви в Риме.
Вторую строчку заняла Франция с 251 упоминаниями о воровстве на миллион посетителей, а активнее всего карманники орудуют возле Эйфелевой башни в Париже.
Замкнула тройку стран с самым большим количеством карманных краж Испания (111 упоминаний), а худшим туристическим местом в этом плане назвали пешеходную улицу Лас-Рамблас в Барселоне.
10 стран Европы с самым большим количеством карманных краж
- Италия, Рим, фонтан Треви
- Франция, Париж, Эйфелева башня
- Испания, Барселона, бульвар Лас-Рамбас
- Германия, Берлин, Бранденбургские ворота
- Нидерланды, Амстердам, Квартал красных фонарей
- Португалия, Лиссабон, район Алфама
- Турция, Стамбул, район Султанахмет
- Греция, Афины, музей Акрополя
- Польша, Краков, площадь Рынок
- Ирландия, Дублин, музей пива Гиннес
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по безопасности дали туристам три гениальных совета, как не стать жертвами карманников на отдыхе.
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