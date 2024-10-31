Также эксперты определили, возле каких достопримечательностей у путешественников больше всего шансов быть ограбленными.

Потерявшие бдительность от наплыва эмоций туристы являются любимой целью воров на всех популярных локациях.

Эксперты страховой компании Quotezone составили список из 10 самых популярных туристических стран Европы, где у туристов больше всего шансов быть ограбленными, основываясь на отзывах отдыхающих в социальных сетях. Также авторы исследования определили главную достопримечательность в каждой из этих стран, где на путешественников особо активно охотятся карманники.

Возглавила антирейтинг Италия, где на миллион туристов приходится 478 упоминаний о кражах, а самой опасной зоной в стране признали фонтан Треви в Риме.

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Вторую строчку заняла Франция с 251 упоминаниями о воровстве на миллион посетителей, а активнее всего карманники орудуют возле Эйфелевой башни в Париже.

Замкнула тройку стран с самым большим количеством карманных краж Испания (111 упоминаний), а худшим туристическим местом в этом плане назвали пешеходную улицу Лас-Рамблас в Барселоне.

10 стран Европы с самым большим количеством карманных краж

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по безопасности дали туристам три гениальных совета, как не стать жертвами карманников на отдыхе.

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