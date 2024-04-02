Возглавил рейтинг крупнейший город Турции – Стамбул.

В последние годы концепция отдыха в формате сити-брейк (от английского city break) становится все более популярной. Люди, живущие и работающие в напряженном ритме, за неимением возможности отправиться на длительный отдых, берут два-три дня отпуска, чтобы вырваться на несколько дней в другой город для перезагрузки. И весна – отличное время для этого.

Британская платформа по планированию путешествий KAYAK составила список самых популярных городов Европы, куда туристы чаще всего стараются вырваться на сити-брейк, пишет Express.

Возглавил рейтинг крупнейший город Турции – Стамбул, который предлагает туристам насыщенную программу для отдыха и доступные цены.

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"Этот турецкий город с богатой историей и уникальным положением единственного города в мире, расположенного на двух континентах, включен в список лучших направлений для посещения в 2024 году для многих путешественников. Независимо от того, хотите ли вы насладиться бурно развивающейся кулинарией, залитыми солнцем пляжными днями или исследовать древние руины без летней толпы, Стамбул является идеальным местом для самых разных фантазий об отпуске", – отметил представитель KAYAK.

К слову, советы по поводу того, как провести сити-брейк в Стамбуле, вы можете прочитать в нашем отдельном материале.

10 самых популярных городов для сити-брейка весной 2024 года

1. Стамбул, Турция.

2. Амстердам, Нидерланды

3. Париж, Франция.

4. Барселона, Испания.

5. Малага, Испания.

6. Лиссабон, Португалия.

7. Аликанте, Испания.

8. Рим, Италия.

9. Дублин, Ирландия.

10. Фару, Португалия.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали курорты на топ-направлениях Европы, где можно избежать толп этим летом. Среди них – живописные города в Хорватии, Греции, Испании и Италии.

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