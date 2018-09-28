Ryanair отменил 250 рейсов по всей Европе из-за забастовки бортпроводников

Согласно информации на сайте аэропорта «Борисполь», сегодняшние рейсы Киев-Берлин и обратно выполняются по плану.

Ирландский лоукостер Ryanair 28 сентября 2018 года вынужден был отменить 250 рейсов по всей Европе из-за масштабной забастовки бортпроводников.

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Так, члены экипажей Ryanair из пяти стран Европы (Бельгия, Испания, Италия, Нидерланды и Португалия) объявили о планах провести масштабную забастовку 28 сентября еще в середине месяца. Позже к ним присоединились также бортпроводники из Германии.

При этом в самой авиакомпании Ryanair заявили, что 90% рейсов будут работать в обычном режиме, а отмены затронут лишь около 35 тысяч пассажиров из 400 тысяч, сообщает ВВС.

Сотрудники ирландского лоукостера Ryanair проводят забастовки во многих странах Европы уже в течение нескольких месяцев. Они требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Отметим, с начала сентября 2018 года Ryanair начал осуществлять полеты из Киева в Берлин и в обратном направлении. При этом согласно информации на сайте аэропорта «Борисполь», сегодняшние «киевские» рейсы Ryanair выполняются по плану.