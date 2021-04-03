Весна Vs Локдаун: можно ли путешествовать безопасно, если дома совсем не сидится

Уже второй год подряд в Украине весеннее потепление и локдаун из-за пандемии коронавируса идут «бок о бок». И, как подсказывает опыт, заставить украинцев усидеть дома, когда за окном тепло и солнечно, практически невозможно. УНИАН.Туризм разбирался, куда и как можно отправиться в путешествие, если уж совсем нет сил сидеть дома, при этом максимально соблюдая меры предосторожности с мыслью не только о себе, но и о «ближних».

Первые по-настоящему весенние выходные на прошлой неделе показали, что в этом году заставить украинцев сидеть дома будет гораздо сложнее, чем прошлой весной. Давайте «на чистоту»: если в прошлом году локдаун настиг украинцев в самом начале пандемии, и многие по-настоящему боялись совершенно новой инфекции, с которой толком еще не знали, как бороться, то в этом году, когда немало украинцев уже переболели и при этом выжили, «страшилки» властей уже не имеют такого воздействия, какими бы обоснованными они не были.

Добавим к тому, что народ уже конкретно подустал от постоянных ограничений, которые к тому же, по мнению многих, не дают такого уж ощутимого эффекта и вводятся только для того, чтобы создать видимость борьбы с коронавирусом, на фоне слабой медицинской системы и проваленной кампании по вакцинации.

Все же прошлой весной еще было такое ощущение: вот посидим-пострадаем на локдауне пару месяцев дома, а там жизнь наладится – снова сможем гулять везде, путешествовать куда хотим. Однако этого не произошло. И сейчас, когда мы уже больше года живем в перманентном режиме жестких ограничений, конца-края которым все еще не видно, жителям всей планеты все сложнее «откладывать жизнь на потом». И, по правде говоря, их можно понять.

Да, действующие карантинные ограничения во многих регионах Украины существенно ограничивают возможности украинцев для комфортного и насыщенного отдыха – кафе, рестораны, музеи, театры, кинотеатры, клубы, бассейны и многие другие культурно-развлекательные места – все это уже как минимум в половине регионов закрыто. Однако никто пока что не запрещает, как в прошлом году, гулять в парках (оно и логично, ведь постоянное сидение дома без движения явно не на пользу иммунитету, что также влияет на течение COVID-19). Да и движение поездов и самолетов в большинство даже «красных» регионов пока еще не остановлено.

Вот только здесь есть нюанс: если более сознательных граждан Украины после каждого лишнего «выхода в люди» или поездки на отдых в условиях карантина все же хоть немного мучает совесть, а потому они добросовестно соблюдают дистанцию, носят масочки и моют ручки, то, увы, другим нашим согражданам абсолютно плевать на всех, и они запросто с температурой и кашлем выйдут гулять в места массового скопления людей, где вы ненароком с ними пересечетесь. А потому стоит понимать, что, выбираясь куда-то на отдых, как бы вы сами не соблюдали все меры предосторожности, вы не застрахованы от глупости других людей. Потому вот вам несколько полезных советов.

Куда и как можно путешествовать по Украине в период карантина

Самый простой и очевидный ответ на этот вопрос звучал бы так: «Никак, сидите дома». Однако, как мы уже выяснили выше, далеко не всех он устраивает. Так какие варианты есть у украинцев, которым уже не хватает сил сидеть дома (разумеется, помимо того, чтобы свалить в пока еще открытые для нас страны)?

Формально, пока транспортное сообщение с тем же Киевом не остановлено, никто не запрещает вам поехать в любой другой город, где если очень сильно захотеть, можно организовать себе насыщенный досуг даже без сопутствующей инфраструктуры. Однако стоит учесть несколько моментов.

Далеко не везде сейчас работают рестораны и кафе. Т.е. по сути вы сможете питаться только в ресторанах отелей, готовить сами или же брать еду на вынос. С другой стороны, погода установилась теплая, а потому запросто можно устроить пикник в парке, в лесу или на набережной.

Исходя из предыдущего пункта, глупо думать, что вы одни будете самыми умными и решитесь сбежать от локдауна в своем городе. Большинство людей не особо изобретательны, а потому с вероятностью 100% они будут направляться в самые популярные города на самые популярные локации. Потому советуем вам быть креативнее.

Как вариант, можно выехать за город, например, на Киевское море или Каневское водохранилище, если вы живете в столице. Однако опять же стоит понимать, что в таких более-менее популярных местах, как, например, дендропарк «Александрия» в Белой Церкви, парк в Буче наделеко от Киева, Голубые озера на Черниговщине, попутно заехав в парк природы «Беремицкое», Букский каньон в Черкасской области или Коростышевский карьер на Житомирщине, будет также довольно много народу, даже несмотря на то, что добираются туда в основном на собственном автотранспорте.

Нужно быть готовым к форс-мажорам. Особенно если вы планируете отправиться, например, в Луцк или Винницу, где пока еще нет «красной» зоны. То же железнодорожное сообщение могут остановить в любой момент и совершенно неожиданно, как это нередко бывает в Украине. Точно также внезапно могут ввести общенациональный локдаун. А потому отправляясь в поездку надо понимать, что вам в любой момент может понадобиться возвращаться домой.

Поездку лучше не планировать заранее, чтобы не было боли разочарования после того, как она сорвется. Ведь, как известно, сейчас Кабмин решил снять с себя ответственность, а потому дал добро местным властям самостоятельно вводить жесткие карантинные ограничения в своих городах-регионах, не дожидаясь того, когда их официально признают «красными». Как вот, например, Запорожье или Николаев, которые также решили ужесточить карантин.

Самый безопасный отдых в условиях локдауна

Главное правило безопасного отдыха в условиях пандемии коронавируса – дистанция и минимизация социальных контактов. Таким образом, рецепт путешествия прост: собственный автотранспорт, отдаленные непопсовые места, уединенное жилье, никаких контактов с посторонними и никаких шумных компаний (сочувствуем экстравертам, привыкшим знакомиться в поездках). Не зря же главный тренд отдыха в последний год – «зеленый» туризм, также известный как сельский,за городом с остановкой в отдельных усадьбах или мини-отелях, где у каждого номера свой собственный выход на улицу.

То же самое касается отдыха в своем городе – старайтесь минимизировать перемещение на общественном транспорте, даже если в вашем городе его работу еще не ограничили. Уже достаточно тепло, потому можно пользоваться велосипедами, самокатами и прочим портативным электротранспортом. Еще и для здоровья полезно. В крайнем случае, вызовите такси.

Ну а лучше всего – ограничьтесь активностями у себя на районе. Ходите в парк или в лес. Но только, главное, избегайте многолюдных аллей. Напримем, в том же Киеве можно легко найти более уединенные маршруты в Голосеевском лесу, о чем подробнее можно прочитать в нашем предыдущем материале.

И еще один совет: в любом случае, во время путешествия вам не избежать на 100% контактов с посторонними, в здоровье и сознательности которых вы не можете быть уверены. Потому проявите сознательность сами и, вернувшись с отдыха, хотя бы на одну недельку ограничьте социальные контакты. Не нужно сразу бежать встречаться с друзьями-родственниками, отправляться работать в офис или устраивать бизнес-встречи, не нужно сразу пытаться обойти все заведения. Мы все не раз слышали, как вернувшиеся с бурного зимнего отдыха украинцы, уже в этом году привозили с собой «корону» и награждали ею своих ближних. Поработайте дома, закажите доставку, погуляйте в парке в одиночестве, поберегите родных и друзей. А как поймете, что угрозы нет – уже вливайтесь в социальную жизнь.

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Позволять себе немного путешествовать и расслабляться в условиях пандемии коронавируса – можно и даже нужно, чтобы окончательно не «слететь с катушек». Ведь наша жизнь – не только дом-работа, и как раз вот эти все мелкие приключения помогают нам расслабляться и с новыми силами «впрягаться» в рутину. Вот только в наши нелегкие времена делать это нужно с умом, заботясь о себе и окружающих. Будьте здоровы и не скучайте!

Марина Григоренко

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