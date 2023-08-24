Вместо традиционной пинты пива туристам в Испании советуют заказывать напиток в маленьких стаканчиках "каньяс", которые позволяют напитку оставаться прохладным.

Региональный менеджер Villa Plus в Андалузии (Испания) Рэйчел Фланаган рассказала, почему местные жители никогда не заказывают пинту пива, и почему туристам тоже не следует этого делать.

"Никогда не заказывайте пинту пива (0,56 литра – ред.). Станет теплым", – рассказала она Sun Online Travel.

Вместо этого Фланаган рекомендует заказывать пиво в популярных в Испании маленьких стаканчиках "каньяс" (0,2-0,3 литра – ред.), которые позволяют напитку оставаться прохладным и освежающим.

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При этом она рекомендовала туристам избегать баров в популярных туристических районах.

"Идите по переулкам. Никогда не ходите по площадям и главным улицам", – добавила эксперт.

Также Фланаган советует не заказывать сангрию (популярный испанский винный напиток – ред.)

"Никогда не просите сангрию. Здесь испанцы это не пьют. Они пьют tinto de verano, то есть красное вино, смешанное с лимонной газировкой или домашним лимонадом", – отметила она.

Кроме того, эксперт рассказала, что испанцы никогд не заказывают еду в порциях на одного, если хотят насладиться настоящим испанским ужином. Вместо этого она рекомендует выбирать тарелку размера media ración, чтобы каждый за столом мог насладиться блюдом.

Что еще нужно знать об отдыхе в Испании

Испания, как одно из самых популярных направлений для отдыха, вовсю пытается обуздать туристов, в том числе вводя различные запреты и ограничения.

Например, на популярном среди туристов побережье Коста-Бланка в провинции Аликанте отдыхающие могут быть оштрафованы на 200 евро за покупку товаров у нелицензированных уличных торговцев.

В то же время, власти муниципалитета Муро на Майорке решили штрафовать на 900 евро туристов, которые будут прыгать с причала в море.

При этом далеко не все местные жители рады популярность страны среди иностранцев. Так, на популярных пляжах Кала Морланда и Кола Бута на острове Майорка решили отпугивать иностранных туристов с помощью фейковых табличек с предупреждениями об опасности.

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