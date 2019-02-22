Город с открытки: австрийский Халльштатт как магнит для туристов

Прошлым летом мне удалось провести в Австрии полторы недели, и за это время я постаралась получить максимум самых разнообразных туристических впечатлений. Теперь пришло время поделиться полученными на собственном опыте знаниями. Тем более, что сейчас самое время начинать планировать свои летние приключения. И, поверьте, Австрия – это не только дорогущие горнолыжные курорты, куда едут в зимний сезон. Летом эта горная страна также способна подарить невероятные эмоции и яркие впечатления.

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Итак, мы уже рассказывали о всех прелестях путешествий по Австрии на поезде, а также делились воспоминаниями об одном из крупнейших музыкальных фестивалей страны - FM4 Frequency Festival. Теперь дошла очередь до крохотного городка Халльштатт в Верхней Австрии – райского места посреди скал на берегу озера, являющегося чуть ли не самым популярным туристическим пунктом страны.

Почему все так хотят попасть в Халльштатт

На запросы по туристическим местам в Австрии Google регулярно выдает одну и ту же картинку – небольшой готический собор на фоне гор и озера в крохотной коммуне Халльштатт (Hallstatt). Место это действительно выглядит волшебно, а потому толпы туристов со всего мира ежедневно съезжаются сюда ради одного единственного фото. Даже на Google-картах специально помечено classic photo point - именно с этого ракурса получается сделать тот самый кадр с видом на хорошо узнаваемую лютеранскую церковь Hallstatt Lutheran Church.

Разумеется, и я в рамках своего тура по Австрии решила туда заглянуть: гулять так гулять. Я не планировала надолго заезжать в Халльштатт, скорее выбрав его как перевалочный пункт «для галочки» на пути из Граца в Зальцбург. Все равно прямого поезда не было и пришлось бы делать где-то по пути пересадку.

Халльштатт – маленький Китай

Крохотный Халльштатт с населением 778 человек ежегодно посещают 700-900 тысяч туристов. А потому тихим и уютным это райское место является только на картинке. Ведь стоит сойти на берег, вас сразу подхватывает бесконечный поток туристов.

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Здесь есть все: и туристы из немецкоязычных стран, и гости из соседних Словакии, Словении, Венгрии, Италии, и всегда заметные туристы из постсоветского пространства, а также гости из совсем далеких Америки и Австралии.

Но больше всего туристов из Китая и других стран Азии, шумными группками перебегающих от одной фото точки к другой, с огромными чемоданами наперевес и под зонтиками. Китайцы настолько любят Халльштатт, что в 2012 году даже построили у себя его полномасштабную копию, чем вызвали праведный гнев австрийцев.

И, тем не менее, наличие копии Халльштатта в самом Китае никак не отбило у них желание посещать оригинал. Ежедневно город штурмуют эшелоны туристических автобусов, с которыми в обозримом будущем местные власти все же решили бороться. Городок, заслуженно занесенный в 1997 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в наши дни пал жертвой так называемого overtourism, когда туристический объект просто не может справиться с потоком туристов. А потому уже с осени 2020 года туристические автобусы смогут подъезжать к Халльштатту только по специальной договоренности с местными туроператорами в ограниченном количестве и лишь в определенный промежуток времени.

В общем, если вы рассчитывали спокойно насладиться этим живописным местом, у вас ничего не выйдет. По крайней мере, если вы едете туда в дневное время под расписание общественного транспорта, да еще и в топ-сезон. Хотя если изучить наличие свободных мест в местных отелях – топ-сезон там круглый год. И все же – рано утром или поздно вечером, когда в город уже не ездят электрички и туристические автобусы, все же может выдаться шанс насладиться этим райским местом.

Однако несмотря на такой общественный интерес, вряд ли многие из гостей городка так ж сильно интересуются его историей. А ведь на самом деле она довольно богатая.

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Начнем с того, что это поселение с его окрестностями дало название целой древней культуре – Гальштатской, относящейся к 400-900 годам до нашей эры. Именно в окрестностях Гальштатского могильника, расположенного недалеко от Халльштатта, имеются большие залежи соли, разрабатывавшиеся уже в начале железного века. На протяжении веков соляной промысел был основной деятельностью в этой местности, в наши же дни пальму первенства перебрал туризм.

Халльштатт – городок, живущий в первую очередь туризмом, и, очевидно, местные уже давно смирились с таким положением дел. Похоже, все местное население занято в отраслях, связанных с приемом гостей – перевозки, размещение, питание, экскурсии, сувениры, магазины.

Только сходишь с баркаса и сразу попадаешь на центральную рыночную площадь Халльштатта Marktplatz, откуда вдоль набережной сосредоточено большинство ресторанов, кафе, магазинчиков, сувенирных лавок и прочих точек, полезных туристам. Так что с голоду не умрете, без информации не останетесь.

Лично я рекомендую заглянуть в небольшой магазинчик-кафе Fischerei Ausseerland, где можно перекусить невероятно вкусными рыбными бутербродами или купить рыбную продукцию с собой в качестве сувенира. Я, например, попробовала изумительный бутерброд с копченым лососем с тыквенными семечками и тертым хреном.

К слову, блюд из рыбы в Халльштатте подают довольно много, ведь рыбная ловля здесь является популярным промыслом. Однако и цены на рыбные продукты в городке немалые, учитывая, что ориентированы они исключительно на туристов.

Как добраться в Халльштатт самостоятельно

Австрия преимущественно горная страна, а потому дорога здесь часто бывает довольно специфическая. Ведь на преодоление довольно небольшого расстояния на деле требуется гораздо больше времени, так как транспорту приходится изрядно петлять.

Многие туристы добираются до Халльштатта в составе организованных экскурсионных групп на автобусах – будь то тур из разряда «галопом по Европе», будь то экскурсия специально в Халльштатт из других австрийских городов.

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Часть путешественников добираются сюда на автомобилях, и это, пожалуй, один из самых выигрышных вариантов. Ведь в таком случае можно подобрать оптимальное время посещения городка, когда там еще или уже не так много туристов, удачно проскочив между прибытием общественного транспорта в город. Но, увы, доступен такой способ далеко не всем. Даже несмотря на то, что взять транспорт на прокат в Европе туристу из другой страны не составляет большого труда.

Мы же остановимся на варианте с самостоятельным путешествием в Халльштатт на поезде, на котором сюда можно попасть из большинства городов Австрии. Например, с одной пересадкой – из Граца, Зальцбурга, Линца. В таком случае билет обойдется в сумму около 9 евро при бронировании заранее, а на дорогу уйдет около 2 часов. Если же ехать из Вены или Инсбрука – на дорогу в один конец уйдет около 4 часов, билет будет стоить от 19 евро и придется сделать минимум 2 пересадки. Ну а если ехать в Халльштатт из небольших городков внутри земли Верхняя Австрия, на дорогу уйдет не более получаса, а билет обойдется примерно в 5 евро.

Билеты лучше покупать заранее на сайте австрийских железных дорог. Во-первых, за полтора-два месяца билеты стоят дешевле, чем ближе к дате. Во-вторых, в период особого наплыва туристов все билеты могут просто раскупить. В-третьих, далеко не на всех мелких станциях Австрии есть кассы или даже терминалы по продаже билетов (а контролеры в вагонах есть всегда).

Обычно железнодорожная станция Халльштатт с ее всего одним путем полностью загружена туристами, но сесть на поезд все равно вполне реально. Хотя иногда и попадаются туристы, которые просто бегут брать поезд штурмом.

Я ехала из Граца, и чтобы попасть в Халльштатт, мне понадобилось сделать одну пересадку. Тут меня и поджидал первый «сюрприз». Вопреки популярному убеждению, что там в Европе все у них четко по расписанию, как раз в таких пунктуальных странах, как Австрия или Германия, с поездами это довольно часто не работает. В то же время, обычно при поиске билета из пункта А в пункт Б программа сама просчитывает вам оптимальный вариант пересадки, порой оставляя вам на стыковку 10-15 минут. Довольно часто все идет гладко, однако опыт самостоятельных путешествий по этим странам уже меня научил, что по возможности лучше делать зазор на пересадку побольше - полчаса-час, покупая два отдельных билета.

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В случае с Халльштаттом я решила рискнуть, согласившись на предложенную сайтом австрийских железных дорог пересадку в 5 минут в крохотном городке Штайнах (Stainach-Irdning Bahnhof). Все же я понадеялась на австрийскую пунктуальность. Да и на местной железнодорожной станции всего два пути, а потому, по логике вещей, 5 минут вполне должно было хватить, чтобы перескочить из одного поезда в другой.

Однако в итоге я застряла здесь на целых полтора часа в 35-градусную жару под палящим солнцем. Из-за каких-то внезапных накладок в графике движения поездов по стране наш опоздал на 20 минут, и, разумеется, пересадка была пропущена. Как правило, в Австрии поезда проходят через станции довольно часто, но это все же касается городов побольше.

Из позитивных моментов – в случае опоздания на пересадку не по вине пассажира, а из-за опоздания предыдущего поезда, на следующий аналогичный по маршруту можно сесть по старому билету. В любом случае, доехать в конечный пункт назначения шансы довольно велики, однако не всегда есть время или желание торчать где-то на вокзале лишние час-два, когда впереди ждет столько приключений.

И все же сам по себе Штайнах довольно симпатичный. Прямо на фоне железнодорожных путей открывается удивительный вид на белоснежные соляные горы. Даже летом кажется, будто они в снегу. Однако два часа в этом городке делать совершенно нечего, он будто вымер. На местной железнодорожной станции в день моей поездки не работала ни диспетчерская, ни кафешка, ни магазин. Только автомат с напитками и снеками внушал надежду.

Также прямо на жд-станции есть карта местности с туристическими маршрутами по горам. Однако это уместно, если вы приезжаете в Штайнах на день и больше. За пару часов здесь в горы никак не попадешь.

Я попыталась прогуляться немного вглубь городка, но за полчаса мне на глаза попались всего несколько человек, и те с большой долей вероятности были пассажирами, застрявшими здесь на пересадку. Ни одного работающего кафе или магазина недалеко от вокзала я тоже не нашла. И только кукурузные поля вокруг, будто попал в декорации к фильму «Дети кукурузы».

В конечном итоге, прослонявшись час по окрестностям с фотокамерой и купленным в автомате конопляным чаем из Швейцарии, я успешно села на следующий проходящий через город поезд и все же попала в Халльштатт, хоть и с полуторачасовым опозданием. Еще на пути от Штайнаха в Халльштатт я не могла сдержать восторг – горы, леса, реки, старинные здания. Да, Австрия просто создана для поездок на поезде.

Водная переправа в Халльштатт

Доехать на поезде до Халльштатта – это только половина дела, в городок еще нужно попасть. Ведь по факту железнодорожная станция Hallstatt Bahnhof относится к коммуне Обертраун (Obertraun), которая расположена напротив через Гальштатское озеро. А до самого Халльштатта еще нужно доплыть на специальном баркасе.

Стоит отметить, что расписание такого кораблика четко подогнано под движение поездов через местную станцию. Более того, если поезд немного опаздывает – баркас терпеливо ждет пассажиров. Идти от жд-станции до причала всего 80 метров по прямой, потому команда четко видит, когда приходит поезд и когда пассажиры «заканчиваются». Сориентироваться здесь очень легко, достаточно просто идти туда, куда идут все.

В основном баркас перевозит именно туристов, и чаще всего люди покупают сразу билет «туда-обратно» при посадке на борт. На начало 2019 года стоит билет в один конец 3 евро. Если купить сразу же и обратный - он не будет привязан по времени к возвращению.

Умещаются на таком баркасе около сотни человек, а в пути он находится всего 5 минут. Поездка пролетает в одно мгновение, ведь чаще всего на протяжении нее люди фотографируют удивительные виды гор, практически со всех сторон окружающие озеро.

К слову, это не единственный «водный» маршрут по озеру. Также здесь можно заказать две «круговые» поездки – южную на 50 минут за 12 евро и северную на 80 минут за 15 евро. Для тех, кто настроен поплавать по всем маршрутам – есть оптовое предложение. Суточный билет за 22 евро позволит пользоваться всеми здешними водными маршрутами неограниченное количество раз в течение дня. Также на местные паромы допускаются пассажиры с велосипедами, однако за свой «транспорт» придется доплатить от 2,7 до 5,5 евро.

Кроме ежедневных маршрутов, местная паромная станция предлагает периодически и тематические поездки. Можно даже заказать свадебную церемонию. Всю информацию о местной паромной станции можно узнать по ссылке, доступна и английская версия.

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Если верить Google-картам, из Обертрауна до Халльштатта можно также дойти пешком в обход по горам – около 6 километров. Однако учитывая особенности местного горного лесистого ландшафта, все же лучше не полагаться на этот вариант, если среди вас нет знатока местности – есть риск потеряться в лесу и в итоге не добраться до пункта назначения. Да и неизвестно, сколько придется идти на самом деле.

Где остановиться в Халльштатте

Хотя Халльштатт место очень популярное среди туристов, остановиться на ночь непосредственно в нем самом практически невозможно. Дело в том, что из-за своего расположения в труднодоступной горной местности между скалами и озером, свободной земли под строительство здесь практически нет, а все доступные участки уже давно заняты жилой застройкой, объектами для жизнеобеспечения коммуны и самыми необходимыми туристическими объектами.

Более того, свободной земли в Халльштатте настолько мало, что в свое время там даже стало негде хоронить людей. И выход из ситуации местные нашли довольно оригинальный. Раз в 20-30 лет кости покойников доставали из земли, чистили, отбеливали и расписывали - данными об имени, профессии и дате смерти его «обладателя», а также узорами из цветов, дубовых листьев и ветвей плюща. После этого останки выставляли на всеобщее обозрение в часовне главной приходской церкви Вознесения Девы Марии (Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt). Ну а на освободившемся месте хоронили новых умерших.

Традиция зародилась еще в 16 веке и просуществовала до 1980-х годов, пока горожане не «переключились» на кремацию. Последний выставленный в часовне череп датируется 1981 годом. Впрочем, местные жители все еще имеют право вписать в своем завещании пожелание выставить свои кости в часовне – поближе к предкам, ведь таким образом в Халльштатте захоронены целые поколения.

Читайте такжеОтельный вопрос: как удачно подобрать жилье и не испортить путешествие

Не сложно догадаться, что и жилье для туристов в городке особо не строится, а потому вариантов не так уж много. Так, на конец марта на популярных сервисах по бронированию жилья в городке доступны всего 17 предложений размещения, самый дешевый из которых стоит около 3 тысяч гривен за ночь, а самый дорогой – более 12 тысяч гривен. Как правило, это апартаменты или дома для 1-3 гостей. Да, предложения не из дешевых. Но если уж очень хочется проснуться утром с видом на живописный Халльштатт или же подарить кому-то особенное путешествие, оно того стоит.

Впрочем, если путешествуете в Халльштатта летом, да еще если на машине, то вполне можно остановиться на ночь в палатке в окрестностях коммуны. Будет немного экстремально, но зато бесплатно. И как романтично!

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Если же вы хотите пожить в кэмпинге, но более-менее цивилизованно и организованно, под эти цели в Халльштатте обустроен Campinplatz Klausner-Höll in Hallstatt. Расположен он всего в километре от центра города и работает с 15 апреля по 15 октября. Это не совсем дикий кэмпинг, так как располагается он вокруг частного домохозяйства с апартаментами, рестораном и гостевым домиком. А потому у постояльцев кэмпинга есть доступ ко всем минимальным благам цивилизации – санузлы, душ, прачечная, кухня с холодильником и микроволновкой, интернет, кабельное телевидение, небольшой магазинчик, бар, зоны отдыха и многое другое.

Однако, разумеется, все это не бесплатно – суточный входной тариф в кэмпинг для одного взрослого обойдется в 11,20 евро, установка палатки – 6 евро, парковка для автомобиля на ночь - от 6 евро, часть дополнительных услуг платная, есть пакетные предложения на несколько ночей с определенным набором услуг от 60 евро для двоих. Учитывая ажиотаж – место в кэмпинге необходимо бронировать заранее. Вся информация об условиях проживания в кэмпинге, тарифах и контактах для бронирования доступна по ссылке.

Тем же, кто не настроен жить в кэмпинге, но и не готов сильно потратиться, так же не стоит отчаиваться. Ведь в небольших городках примерно в 10 километрах от Халльштатта доступны более двух сотен предложений, в том числе по вполне доступным ценам.

Например, в коммуне Бад-Гойзерн (Bad Goisern am Hallstättersee) в 9 километрах от Халльштатта вполне реально забронировать себе место в общем номере хостела за 600 гривен за ночь. Этот городок существенно больше Халльштатта (здесь проживает почти 7,5 тысяч человек), а потому и инфраструктура здесь более развита. Доехать от Бад-Гойзерна в Халльштатт можно всего за 10-15 минут на электричке по цене около 4,5 евро.

Кроме того, можно остановиться в коммуне Обертраун (Obertraun), которая находится по другую сторону Гальштатского озера, менее чем в 4 километрах от паромной переправы. Или же в коммуне Гозау (Gosau) в 13 километрах от Халльштатта, на той же стороне. Каждый час из Гозау в Халльштатт ходит автобус 542, время в пути – около 15 минут.

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Также в этой местности сдается немало обособленных апартаментов и гостевых домиков по цене от 2 тысяч гривен, где можно разместиться парой, семьей или небольшой компанией. Однако учитывая популярность направления, о местах стоит заботиться заранее, ведь даже на конец марта большинство более-менее выгодных предложений уже забронированы. С предложениями на лето ситуация обстоит еще хуже.

Еще одна альтернатива Халльштатту – коммуна Траункирхен (Traunkirchen) в 40 километрах от него, до которой можно легко доехать на поезде без пересадки. Траункирхен примерно в два раза больше Халльштатта, а цены на жилье здесь стартуют приблизительно от 1600 грн за сутки для одного человека. Впрочем, и здесь со свободными местами ситуация довольно сложная. Ну а по красоте место это ничем не уступает Халльштатту, разве что менее раскручено. По факту же Траункирхен также расположен у подножья скал на берегу огромного озера Траун. Так что, если есть время и вдохновение, можно охватить за поездку оба места.

Чем заняться в Халльштатте

Мы уже разобрались, как добраться до Халльштатта и где там можно остановиться на ночь, теперь наконец пора узнать, что же там можно посмотреть и чем заняться. Не зря же этот городок так привлекает столько туристов.

Для начала, у Халльштатта есть довольно содержательный сайт для туристов с англоязычной версией, где можно получить абсолютно всю необходимую информацию: об актуальных мероприятиях в коммуне; о местных достопримечательностях; подобрать жилье; ознакомиться с местными ресторанами; заказать экскурсию по Халльштатту и окрестностям; получить карточку туриста, которая поможет сэкономить, и так далее. Здесь даже есть список точек с бесплатным wi-fi! Кроме того, на сайте есть ссылки на странички соседних коммун, где можно остановиться - Бад-Гойзерн, Гозау, Обертраун и гостевого дома Im Salzkammergut.

Учитывая размеры Халльштатта и здешние проблемы с землей, становится понятным, что мест для развлечений здесь не так много. В основном гости городка гуляют по узеньким улочкам, фотографируются, заглядывают в местные церквушки и музеи, катаются на лодках, купаются в озере, ходят в горы, отправляются на прогулку на велосипедах и, разумеется, едят.

Стоит отметить, что при ограниченных территориальных ресурсах Халльштатт старается максимально разнообразить досуг своих гостей. Зимой здесь, например, предлагают покататься на лыжах, отправиться на факельную экскурсию или покататься на собачьих упряжках.

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Летом особой популярностью пользуются катания по озеру – как на групповых экскурсионных корабликах, так и взяв на прокат лодку, катер или катамаран. Цены стартуют от 8 евро за полчаса, в зависимости от категории транспорта. Аренда водного транспорта в Халльштатте открыта с 1 апреля по 30 сентября, а ее база находится в самом центре городка на набережной Auf der Seestraße. Всю информацию о водном транспорте напрокат в Халльштатте можно узнать по ссылке. К слову, там же есть контакты, где можно заранее забронировать себе плавсредство. Это вам может пригодиться, если едете в Халльштатт в топ-сезон.

Также летом можно забраться на смотровую площадку Welterbeblick на горе Salzberg, откуда открываются потрясающие виды. По пути можно еще и заскочить на местную соляную шахту – старейшую в мире.

Если вдруг в день вашего приезда в Халльштатт будет дождливая погода, отчаиваться не стоит. Тогда можно заглянуть в местный музей Das Welterbemuseum von Hallstatt, хранилище костей Beinhaus Hallstatt, местную кузницу Schauschmiede in Bad Aussee, на место археологических раскопок Archäologische Ausgrabungen in Hallstatt, ну и, конечно же, в местные церкви - Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt и Hallstatt Lutheran Church. Подробнее о том, чем можно заняться в Халльштатте в дождливую погоду, можно узнать по ссылке.

Для любителей активного отдыха в Халльштатте и его окрестностях также немало вариантов для досуга: пешеходные маршруты, велотуры, скалолазание, рафтинг, полеты на параплане, прогулки на лыжах, катание на лошадях и многое другое. При этом можно взять в аренду все необходимое снаряжение. Подробнее можно узнать по ссылке.

Если попасть в городок под какой-то местный праздник – можно еще принять участие в народных гуляниях. Например, вот уже почти 400 лет летом здесь проводится лодочный парад Fronleichnams Seeprozession, в 2019 году он выпадает на 20 июня. В этот день на воду спускается множество деревянных лодок, украшенных цветами. Фестиваль связан с католическим Праздником Тела и Крови Христовых, в который принято устраивать торжественные процессии со Святыми Дарами вокруг храма или по улицам города. И поскольку в Халльштатте проблемы с землей, местное шествие в 1623 году перенесли на воду.

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Однозначно, отдых в Халльштатте – удовольствие не из дешевых, особенно если ехать туда на несколько дней. Но, пожалуй, это одно из тех раскрученных мест Европы, куда действительно стоит попасть хоть раз в жизни – хоть на пару часиков, хоть на несколько дней, насколько позволяет время и бюджет. В любом случае, сказочные воспоминания вам гарантированы. Вот и я сейчас, перебирая фото из Халльштатта для публикации, подумываю: как бы хорошо было туда вернуться.

Марина Григоренко