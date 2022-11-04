Перебои в работе устройств зафиксировали 24 октября.

Перебои в работе терминалов Starlink в Украине фиксируют с 24 октября. В качестве причины называют проблемы с финансированием.

По данным CNN, компания SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой финансировать спутниковые терминалы, которыми пользуются бойцы ВСУ. Илон Маск позже заявил, что Starlink будут работать в Украине независимо от финансирования. Несмотря на это переговоры по финансированию продолжились.

24 октября начались перебои в работе терминалов. По данным одного из источников, проблема в нехватке финансирования. Проблема затронула 1300 устройств.

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К сентябрю долг за использование Starlink украинскими военными достиг почти до 20 миллионов долларов. В свою очередь Минобороны Украины в начале октября обратилось к британским коллегам с просьбой оплатить счет в 3,25 миллиона долларов, но "было решено, что существуют более приоритетные военные возможности".

"Мы поддерживаем ряд терминалов, которые имеют прямую тактическую пользу для украинских военных в отражении российского вторжения. Мы рассматриваем и определяем приоритетность всех новых запросов с точки зрения влияния, который вклад может иметь на поддержку Украины в защите своего народа от ужасного вторжения Путина", - сообщил британский чиновник.

Издание утверждает, что один из высокопоставленных украинских чиновников подтвердил отключения Starlink, назвав терминалы "очень важными" в войне против России.

Терминалы Starlink в Украине - что известно

Воорженные силы Украины используют терминалы Starlink на передовой. Военные стали жаловваться на регулярные сбои в работе сети.

В сентябре компания SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой заплатить за работу терминалов в Украине, объясняя это тем, что приходится тратить не только на обеспечение связи, но и на киберзащиту от российских хакеров.

Кроме того, владелец компании Илон Маск сознался, что боится эскалации в Украине, что может повлечь начало Третьей мировой войны.

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