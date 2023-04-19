Разработчики считают, что в будущем их девайс может полностью заменить привычные мышки.

Американская компания Augmental представила крайне необычный гаджет под названием MouthPad, который позволяет пользователя управлять своими электронными устройствами с помощью языка.

Девайс представляет собой специальный контроллер в виде капы, которая вставляется в рот и реагирует на движения языка по небу – как обычная компьютерная мышь.

MouthPad в первую очередь предназначен для людей с ограниченными возможностями, которые хотят комфортно использовать современные технологии. Также гаджет может быть использован "мультизадачными" людьми, которые хотят управлять устройством, используя руки для другой задачи

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Устройство работает через Bluetooth и может подключаться к смартфонам на базе iOS и Android. Также есть поддержка компьютеров с Windows, MacOS и Linux. Внутри капы есть аккумулятор, который заряжается через USB Type-C – его емкости хватает на 5 часов работы.

Разработчики считают, что в будущем их устройство может полностью заменить привычные мышки. MouthPad поддерживает разные команды языком, которые заменяют клики и скролл мышью. При этом отдельно отмечается, что устройство не мешает разговаривать.

Стоимость и дата выхода устройства MouthPad в настоящий момент не раскрывается. На сайте производителя можно присоединиться к списку ожидания.

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