Вместо линеек Celeron и Pentium чипмейкер будет называть свои продукты просто "процессор Intel".

Закончилась почти 30-летняя эпоха Pentium и 24-летняя история Celeron. Чипмейкер Intel объявил об отказе от культовых брендов в пользу незамысловатого бренда "Intel Processor".

По словам компании, отказ от них упростит покупателям выбор ноутбуков с процессорами начального уровня, а также позволит сфокусироваться на развитии флагманских брендов Core, Evo и vPro.

Известно, что для ноутбуков изменение вступит в силу с 2023 года. Коснется ли ребрендинг десктопных процессоров, компания не уточнила.

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Intel использовала торговую марку Pentium с 1993 года, а Celeron – с 1998-го. Первый для многих является синонимом слова "компьютер", тогда как второй и по сей день остается крайне распространенным процессором благодаря своей дешевизне.

К слову, 27 сентября Intel представит флагманские процессоры семейства Raptor Lake 13-го поколения. Компания случайно заранее рассекретила их характеристики. Иронично, но в этот же день стартуют продажи Ryzen 7000 от AMD.

Параллельно Intel также готовится к запуску своих игровых видеокарт серии Arc. В продажу новинки должны поступить уже до конца месяца. О стоимости новых карт пока так и не рассказали, но ранее в сеть слили цены на всю линейку Intel Arc. Судя по ней, компания намерена всерьез побороться за сердца геймеров.

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