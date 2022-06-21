Под прицелом злоумышленников оказываются не только государственные учреждения и корпорации, но и малые и средние предприятия.

С начала 2022 года число выявленных киберугроз возросло на 20%, в частности увеличилось количество шпионских программ и спам-писем. При этом под прицелом злоумышленников оказываются не только государственные учреждения и корпорации, но и малые и средние предприятия. В то время как у крупных компаний есть полноценные ИТ-отделы для реагирования на угрозы, корпоративные сети предприятий меньшего размера недостаточно защищены, что делает их легкой целью для киберпреступников.

В связи с этим специалисты ESET рекомендуют проверить эффективность защиты корпоративной сети и усилить кибербезопасность компании с помощью следующих шагов.

Шаг 1. Примените необходимые обновления.

Базовым правилом безопасности данных является регулярное обновление операционной системы ноутбуков и компьютеров. Поскольку своевременное устранение уязвимостей уменьшает риск заражения устройств вредоносными программами. Обратите внимание на запросы обновления и своевременно устанавливайте доступные исправления или настройте автоматические обновления приложений и программного обеспечения.

Шаг 2. Обеспечьте защиту удаленного доступа.

Стратегия кибербезопасности компании также должна содержать меры по защите сотрудников, которые работают удаленно. В частности, для безопасного подключения к корпоративной сети таким сотрудникам следует использовать VPN. Это позволяет предотвратить перехват конфиденциальных данных злоумышленниками.

Кроме того, не стоит забывать об использовании сложных паролей для доступа к устройствам и для входа в учетные записи и приложения. Усилить защиту при входе следует с помощью двухфакторной аутентификации, которая в случае похищения учетных данных пользователя не позволит злоумышленникам получить доступ к корпоративным ресурсам.

Шаг 3. Позаботьтесь о безопасности конфиденциальной информации.

Одной из ключевых целей кибербезопасности компании любого размера является защита конфиденциальных данных. Поскольку потеря некоторых файлов может иметь достаточно серьезные последствия длядальнейшего функционирования бизнеса. Чтобы избежать таких инцидентов, следует осуществлять регулярное резервное копирование данных, которое позволяет восстановить нужные документы в любое время.

Еще одним важным инструментом для безопасности корпоративных файлов является шифрование, которое обеспечивает недоступность данных для прочтения без соответствующего ключа. В первую очередь, шифрование следует использовать для защиты интеллектуальной собственности и инновационных разработок предприятия, а также других конфиденциальных данных.

Шаг 4. Предотвращайте утечки данных и повышайте осведомленность сотрудников.

Согласно данным за 2021 год, около 60% малых предприятий подверглись по крайней мере одной утечке данных, а 44% заплатили от 250 000 до 500 000 долларов США для покрытия убытков. Чтобы снизить риск таких инцидентов, компаниям стоит заранее позаботиться о безопасности конфиденциальной информации с помощью DLP-решения.

Такое решение предотвращает утечки данных, защищая компанию от последствий человеческих ошибок и умышленного вредоносного поведения. Благодаря целостному анализу поведения продукт эффективно выявляет и реагирует на внутренние угрозы еще до того, как они станут причиной инцидентов. Кроме того, DLP-решение помогает защищать конфиденциальные данные, управлять производительностью работников и способствует повышению эффективности работы.

Также важным для кибербезопасности компании должно быть информирование сотрудников об актуальных угрозах и способах защиты от них. Поскольку, по данным исследований, 82% случаев утечек данных в 2021 году были связаны именно с человеческим фактором. Поэтому руководству предприятия следует позаботиться о регулярном проведении учений об информационной безопасности, возможных методов атак с использованием социальной инженерии и способов их распознавания. Кроме этого, нужно определить порядок действий, который сотрудники должны соблюдать во время инцидентов безопасности.

Шаг 5. Защитите корпоративную почту и облачные ресурсы.

Электронная почта остается распространенным вектором атак для киберпреступников. В частности, за январь-апрель 2022 года количество вредоносных программ, которые распространяются через электронные письма, выросло на 37%. Предотвратить заражение таким видом угроз поможет расширенная защита электронной почты и хранилища, а также приложений для командной работы.

В то время как предотвратить проникновение программ-вымогателей и "0-дневных" угроз в среду компании поможет инструмент для расширенного анализа угроз. Это решение обеспечивает активное обнаружение новых вредоносных программ путем проверки всех отправленных подозрительных образцов в изолированной и мощной облачной песочнице.

Шаг 6. Обеспечьте комплексную защиту корпоративной сети.

Сегодня организациям важно обеспечить кибербезопасность компании на всех уровнях, чтобы минимизировать риски атак. Идеально для этой цели подходит комплексное решение ESET PROTECT MDR, которое обеспечивает защиту предприятия любого размера.

В частности, решение позволяет уменьшить риски потери или похищения конфиденциальных данных благодаря XDR-инструменту, который обеспечивает своевременное реагирование на инциденты. В дополнение к защите рабочих станций и файловых серверов в комплексное решение также входят сервис по безопасности и премиум-поддержка. Это позволяет быстро анализировать и исправлять любые проблемы безопасности в сети с помощью ведущих экспертов ESET.

Выполнение этих шагов поможет улучшить кибербезопасность компании и обеспечить должную защиту корпоративной сети от атак киберпреступников.