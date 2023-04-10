Подоляк говорит, что соцсеть не считает вредной распространение пропаганды массовых убийств.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал политику социальной сети Twitter по освещению информации о войне в Украине.

Пост с критикой появился в его микроблоге после того, как владелец Twitter Илон Маск отказался удалять антиукраинский твит заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Маск сказал, что люди должны сами решать, что является пропагандой.

"Разблокированные аккаунты власти, масштабирование ru-твитов об "убей Украину" на фоне откровенной пессимизации украинцев - это вообще не о свободе слова ... Twitter не видит вреда в распространении пропаганды, которая прямо поощряет уничтожение и массовые убийства. Может, ИИ (Искусственный интеллект - УНИАН) лучше промодерирует?" - написал Подоляк.

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Позиция Маска по войне в Украине

Напомним, что осенью Илон Маск опубликовал "план" по завершению войны в Украине, согласно которому украинцы должны отказаться от оккупированного россиянами Крыма и обеспечить его водоснабжение.

По его словам, на оккупированных украинских территориях надо провести "выборы", а самой стране получить "нейтральный" статус.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ опубликовал твит с опросом " Какой Илон Маск вам нравится больше?" с двумя вариантами ответа.

BBC сообщила, что после того, как Маск стал владельцем Twitter, социальная сеть почти перестала бороться с проплаченной российской пропагандой.

Кроме того, некоторые пользователи считают, что алгоритм Twitter может специально снижать рейтинг постов о войне России против Украины.

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