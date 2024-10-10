Пользователей этих версий Windows просят обновить систему – они лишились поддержки

Microsoft обновила данные о поддержке своих продуктов. Если на вашем компьютере установлена Windows 11 21H2 или 22H2, пришло время обновиться до чего-то более нового. Эти две версии официально лишились поддержки.

Разумеется, пользователи смогут продолжить пользоваться этими версиями, но отсутствие актуальных патчей и обновлений сделает их менее безопасным. Технологический гигант настоятельно рекомендует пользователям обновить операционную систему до актуальной версии Windows 11 24H2, чтобы продолжать получать актуальные обновления и защиту.

В то же время корпоративные клиенты, использующие операционную систему Windows 11 22H2, имеют возможность получать обновления еще один год.

Чтобы проверить, какая у вас версия Windows 11, перейдите в "Настройки" → "Система" → "О системе". Если у пользователя до сих пор установлена модификация 21H2 или 22H2, то рекомендуется запустить обновление системы вручную.

Еще более печальная новость ожидает в октябре всех, кто все еще сидит на Windows 10. Хоть поддержка "десятки" прекратится лишь следующей осенью, компания рекомендует уже сейчас перейти на свою актуальную ОС. Далее обновления можно будет получать исключительно на платной основе.

Цифры показывают, что в последние пару месяцев пользователи стали чаще переходить с Windows 10 на Windows 11. Актуальная операционная система захватила почти треть всего сегмента, а среди геймеров она и вовсе самая популярная.

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