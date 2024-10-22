Смартфоны Pixel первыми получили доступ к новой операционной системе. Но, как это часто бывает, развертывание не прошло без проблем.

В интернете начали появляться сообщения, предостерегающие владельцев смартфонов Google Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a от обновления до Android 15. По словам пострадавших, оно безвозвратно повреждает аппараты. Портал GSMArena попытался разобраться в ситуации.

Согласно источнику, проблемы возникают после включения функции Private Space ("Приватное пространство"), хотя есть и случаи, когда устройства "окирпичивались" при обычном использовании, так что это может быть не совсем простая и однозначная ситуация.

Те, кто уже столкнулся с проблемой, описывают свои телефоны как "полностью мертвые", при этом типичные методы устранения неполадок, такие как нажатие кнопок питания и уменьшения громкости, не работают. Подключение устройств к компьютеру также не помогло.

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Google пока никак не прокомментировала проблему. Поэтому если у вас Pixel 6, и вы еще не обновились до Android 15, рекомендуется подождать, пока компания не предложит какое-то решение.

Напомним, Google выпустила стабильную версию Android 15 для поддерживаемых Pixel 15 октября. Обновление распространяется постепенно. Остальным Android-юзерам придется ждать до конца года, пока их производители адаптируют операционную систему под фирменные оболочки.

Два главных нововведения в Android 15 сосредоточены на безопасности и приватности. Так, система научилась автоматически блокировать смартфон в случае краже. А новое "приватное пространство" создает отдельную среду для приложений и данных с повышенным уровнем защиты.

Также с выходом Android 15 пользователям стала доступен функционал, который сообщит, что не так с их телефоном без похода в сервисный центр. Диагностика позволяет проверить состояние батареи, дисплея, хранилища и других компонентов. А еще все смартфоны с Android 15 должны дольше работать от аккумулятора.

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