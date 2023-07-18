На полную зарядку смартфона понадобится менее 7 минут.

Компания Infinix готовится к выпуску нового смартфона в серии GT – 10 Pro. Дизайном новинка будет напоминать Nothing Phone (2), однако ее главной особенность станет рекордно мощная зарядка на 260 Вт.

Сейчас рекордсменом по мощности зарядки является Realme GT Neo 5, который оснащается адаптером 240 Вт – всего за 80 секунд набираются первые 20%, а полный заряд занимает 9 минут. В случае с Infinix GT 10 Pro, на полную зарядку смартфона понадобится менее 7 минут.

Новый Infinix в своем роде уникален – помимо рекордно быстрой зарядки, он также будет иметь 26 ГБ оперативной памяти. Фактически, это будет первый смартфон с таким объемом оперативной памяти. Еще устройство выйдет с аккумуляторной батареей емкостью 7000 мАч.

Видео дня

Другие характеристики Infinix GT 10 Pro:

Процессор – Dimensity 8050;

Экран – AMOLED, 120 Гц;

Камеры – 100 Мп, 8 Мп и 8 Мп;

Накопитель – 256 ГБ (вероятно, минимальная версия).

Как уже упоминалось, дизайном смартфон будет напоминать Nothing Phone (2) – задняя крышка сделана в полупрозрачном стиле. Однако будут ли у него световые элементы, как у Nothing Phone, неизвестно

Infinix GT 10 Pro будет выпущен в Индии в начале августа 2023, а чуть позже состоится его глобальный запуск. По цене нет точной информации, но устройство будет позиционировать как доступный игровой смартфон.

Если вы в поисках сбалансированного бюджетника, УНИАН делился рейтингом лучших смартфонов бюджетом до $300 и $150. В обоих рейтингах первое место заняли модели линейки Redmi Note 12.

Также рассказывали, какой смартфон выбрать в 2023 году, если нужна лучшая камера. Они не только топовые аппараты с точки зрения фото и видео, но у них внутри стоит мощная "начинка".

Вас также могут заинтересовать новости: