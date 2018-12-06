В Канаде задержали дочь основателя Huawei

Задержанную могут выдать США в связи с расследованием по возможному нарушению Huawei режима санкций против Ирана.

В Канаде арестована финансовый директор китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая также является дочерью основателя компании.

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Как сообщает BBC, задержание состоялось еще 1 декабря в канадском Ванкувере. Финансовому директору Huawei грозит экстрадиция в США.

Детали задержания неизвестны, однако США, как отмечается, ведут в отношении Huawei расследование по возможному нарушению режима санкций против Ирана.

Посольство КНР в Канаде выразило протест в связи с задержанием Мэн Ваньчжоу и потребовало ее освобождения.

В компании Huawei, в то же время, отметили, что имеют мало информации об обвинениях, и ничего не знают о каких-либо проступках со стороны финансового директора.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в 200 миллиардов долларов. Как обещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка вырастет до 25%.

КНР ответила пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму 60 миллиардов долларов.

Трамп также выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин осмелится предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на сумму 267 миллиардов долларов.