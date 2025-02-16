Илон Маск анонсировал запуск 'самого умного ИИ на Земле'

По словам предпринимателя, эта система способна рассуждать лучше, чем все существующие модели.

Компания xAI Илона Маска готовится к запуску новой эры в области ИИ. В понедельник, 17 февраля, мир увидит Grok 3 – чат-бот, который, по словам предпринимателя, "способен рассуждать лучше, чем все существующие модели".

"Grok 3 выйдет с живой демонстрацией в понедельник вечером в 20:00 по тихоокеанскому времени (6:00 по Киеву, 18 февраля – прим). Самый умный искусственный интеллект на Земле", – написал он в личном Twitter-аккаунте.

Илон Маск отметил, что чат-бот демонстрирует "пугающую сообразительность", предлагая решения, которые неочевидны даже для него. Эта модель обучена на синтетических данных и обладает способностью анализировать возможные ошибки, предвидеть их и предотвращать.

Видео дня

Напомним, в конце декабря 2024 социальная сеть X (экс-Twitter) открыла бесплатный доступ к фирменному чат-боту Grok 2 для всех пользователей. Чат-бот выдает ответы на текстовые запросы быстрее, чем ChatGPT, умеет генерировать картинки высокого качества и работать с кодом.

Grok – ChatGPT от Илона Маска

Маск стоял у самых истоков OpenAi, компании, создавшей ChatGPT, став соучредителем в далеком 2015 году. Но в 2018 году он был вынужден покинуть совет директоров из-за конфликта интересов.

Запуск своего собственного чат-бота Grok Маск анонсировал в ноябре 2023 года. Grok может в реальном времени обращаться к информации из твиттера, что является важных преимуществом перед другими схожими чат-ботами. Миллиардер отмечает, что алгоритм склонен к сарказму и юмору.

Плюсы Grok перед ChatGPT:

Он полностью бесплатный, но с небольшим ограничением: разрешено отправлять не более 10 запросов каждые два часа.

В Grok практически нет цензуры, и с ним можно пообщаться на огромное количество тем, которые другие нейросети просто игнорируют.

Самый умный ИИ на планете – по крайней мере, так уверяет Маск.

Получить доступ к Grok AI можно из интерфейса X. Вкладка с ботом находится в левом блоке под сообщениями.

Запуск Grok 3 происходит на фоне обсуждений ранее выпущенной китайской нейросети DeepSeek, которая в январе 2025 года стала самым скачиваемым приложением в App Store и Google Play и не на шутку напугала американских разработчиков в сфере ИИ.

OpenAI ранее анонсировал выпуск GPT-5 в ближайшие месяцы. Ожидается, что это будет не просто новая языковая модель, а революция в мире ИИ. Она будет способна изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает ее неотличимым от человека.

Вас также могут заинтересовать новости: