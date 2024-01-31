Стекло поддалось лишь самым жестким инструментам, а согнуть, и тем более сломать устройство, так и не получилось.

Samsung Galaxy S24 Ultra – новейший флагман известнейшего корейского бренда. Девайс еще не поступил в продажу, но СМИ и блогеры успели протестировать аппарат в деле. Например, ютубер JerryRigEverything, который известен как "мучитель смартфонов", проверил устройство на прочность.

Традиционные испытания включали нанесение царапин на переднее стекло и задние грани, тест на изгиб и нагрев дисплея. И уже сейчас можно сказать, что это претендент на самый выносливый телефон 2024 года.

Первый положительный момент – царапины на экране появились только после того, как блогер прошелся по нему предметом с твердостью восемь баллов по шкале Мооса. Меж тем ультразвуковой сканер отпечатков пальцев отрабатывает корректно даже со значительными "бороздами".

Краска с титановой рамки устройства снялась очень легко, как и практически у любого другого современного смартфона, зато в тесте на сгибание Galaxy S24 Ultra проявил себя отлично – никаких повреждений и проблем с сохранением формы корпуса. Впрочем, стилус S Pen переломилось без особых усилий.

Также благодаря видео JerryRigEverything можно в очередной раз убедиться, что новое стекло Gorilla Glass Armor действительно не так бликует на свету, как аналоги в других смартфонах. Тут Samsung сумела сделать лучше других.

Во время анонса флагманской серии Galaxy S24 Samsung основное внимание уделила ИИ-фунциям, поэтому многие другие улучшения остались за кадром. Так, в ходе тестов выяснилось, что S24 Ultra – это один из самых выносливых от одной зарядки телефонов на рынке. Он обошел последний айфон почти на 3 часа.

Также компания значительно улучшила дисплеи всей линейки Galaxy S24. Они не только стали гораздо ярче и энергоэффективнее, но и более безопасные для глаз.

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