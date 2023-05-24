Сообщается, что в дисплее в 16 раз больше пикселей, чем у экранов 4K.

Китайская компания BOE, производящая дисплеи для Apple, Xiaomi и не только, анонсировала свой новый дисплей на основе LCD-технологии, который по своим размерам и качеству изображения превосходит все, что мы видели ранее, пишет Videocardz.

Это 110-дюймовая (2,79 м) LCD-панель с поддержкой разрешения 16K (15360×8640), которая может выводить картинку с частотой 60 Гц. Сообщается, что в дисплее в 16 раз больше пикселей, чем у экранов 4K.

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Среди прочих характеристик нового дисплея BOE отмечается коэффициент контрастности 1200:1, охват 99% цветовой охват DCI-P3 в 99% и максимальная яркость 400 нит.

Пока нет никаких данных о выпуске какого-либо устройства с таким экраном на рынок, который к такому пока явно не готов. О потенциальной цене коммерческих устройств на базе таких экранов можно только гадать.

Ранее в этом году компания BOE показала монитор, на котором можно смотреть 3D без очков. Производитель заявляет, что 3D-эффекты заметны под любым углом, но только на расстоянии до 1,5 метров.

Лучший монитор: какой выбрать в 2023 году

На днях Xiaomi вывела на рынок один из лучших игровых мониторов по соотношению "цена-качество". Это 27-дюймовое решение с экраном 2K и скоростью отклика 1 мс, а стоит дешевле 200 долларов.

Еще раньше китайцы выпустили антикризисный 50-долларовый монитор для работы. В новинке VA-матрица на 22 дюйма с Full HD-разрешением и два разъема – HDMI и VGA.

Также мы рассказывали о необычном мониторе Philips со вторым дисплеем на электронных чернилах. Экраны установлены бок о бок, а угол поворота E-Ink панели можно регулировать.

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