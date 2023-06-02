Среди таковых – сканер утечек Gmail в даркнете, более удобный Spotify для смарт-часов, а также новые виджеты, плитки и иконки.

Команда Google рассказала о готовящихся нововведениях, которые призваны сделать устройства с Android и Wear OS более безопасными и полезными.

Среди таковых – сканер утечек Gmail в даркнете, более удобный Spotify для смарт-часов, а также новые виджеты, плитки и иконки. Ожидается, что они заработают этим летом, а некоторые – в ближайшие недели.

Google анонсировала новые фишки для Android

Первое нововведение – функция Reading Practice. Она позволяет с помощью дополнения Google Play Books тренировать произношение новых слов и узнавать их значение. На старте работает только с английским языком.

Также Google сообщила о включении в Gmail функции сканирования даркнета на предмет потенциальных утечек пользовательских данных. Само по себе нововведение будет бесплатным – правда, нужна активная подписка Google One.

Вместе с тем разработчики добавили в Android три новых виджета: Google TV с рекомендациями фильмов и ТВ-шоу, избранные акции в Google Finance и последние новости в Google News.

Не обошли разработчики Google и носимые устройства. Google Keep для Wear OS теперь позволяет добавлять на экран иконку быстрого доступа к конкретной заметке или списку. А пользователи Spotify смогут прямо с запястья быстро открывать приложение и запускать музыку.

Главное обновление года для Android-гаджетов стоит ждать в августе для владельцев Pixel и позже осенью для всех остальных. Тогда выйдет новая версия мобильной операционной системы Google.

Уже известно, что в Android 14 наконец добавят возможность удалять предустановленные производителями приложения. Также в Android-смартфонах появится спутниковая связь и функция уведомления LED-вспышкой – прямо как на iPhone.

Кроме того, Android-смартфоны наконец-то смогут превращаться в веб-камеру – работать функция будет без установки дополнительного ПО и драйверов на компьютер.

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