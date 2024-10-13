Наиболее заметными изменениями дизайна является экран со скруглениями и новая застежка у ремешка.

В интернете появились рендеры будущего фитнес-трекера от Xiaomi – Smart Band 9 Pro. Визуальный апгрейд будет небольшим, но кое-что изменится.

Если у Band 8 Pro экран плоский, то у новой версии он будет с закруглениями по краям. Корпус станет чуть более матовым, также изменится застежка ремешка – теперь она расположена ближе к краю, подобно дизайну Apple Watch. На фото показаны черная, розовая и серая расцветки.

В остальном дизайн останется привычным. Pro-версии Xiaomi Smart Band отличаются от обычных моделей форм-фактором. "Прошки" выглядят как умные часы, а не трекер. По функциям у них все примерно одно и то же.

Видео дня

Xiaomi Smart Band 9 Pro выйдет с 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 336 x 480, частотой 60 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Как и базовые модели, он получит 150 режимов тренировок, увеличенный аккумулятор, более точный датчик и новый мощный вибромотор – совсем как у смартфонов.

Полноценный анонс Band 9 Pro ожидается вместе с серией флагманов Xiaomi 15. Смартфоны должны представить до конца октября. Это будут первые Android-смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 4.

Ранее журналисты выбрали 5 самых сбалансированных смартфонов Xiaomi в 2024 году. В список попали свежие и не очень устройства китайского вендора.

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