Цены пока не озвучены, но официальный анонс состоится через пару недель.

Инсайдер OnLeaks, известный сливами информации о невышедших девайсах, опубликовал маркетинговые изображения смартфонов Google Pixel 9-й серии. Они раскрывают новый дизайн, технические характеристики, а также ИИ-функции и другие особенности новых устройств.

Из основного: все пиксели девятой серии получат чип Tensor G4 и 12/16 ГБ оперативной памяти, сутки автономной работы и семь лет обновлений. В этом году Google выпустит сразу четыре модели Pixel 9:

Pixel 9:

Экран: OLED, 6,3 дюйма.

Память: 12 ГБ ОЗУ.

Камеры: 50-Мп широкоугольная камера и 48-Мп сверхширокоугольная камера. Спереди – селфи-камера на 10,5 Мп.

Pixel 9 Pro:

Экран: OLED, 6,3 дюйма.

Память: 16 ГБ ОЗУ.

Камеры: 50-Мп основная камера, 48-Мп сверхширокоугольная камера и 48-Мп телеобъектив. Спереди – селфи-камера на 42 Мп.

Pixel 9 Pro XL:

Экран: OLED, 6,8 дюйма.

Память: 16 ГБ ОЗУ.

Камеры: 50-Мп основная камера, 48-Мп сверхширокоугольная камера и 48-Мп телеобъектив. Спереди – селфи-камера на 42 Мп.

Pixel 9 Pro Fold:

Экраны: внешний OLED 6,3 дюйма и внутренний гибкий sOLED на 8 дюймов.

Память: 16 ГБ ОЗУ.

Камеры: 48-Мп основная камера, 10,5-Мп сверхширокоугольная камера и 10,8-Мп телеобъектив. Спереди – селфи-камера на 10 Мп.

Как видно, Google последует примеру Apple и разделит смартфоны топового уровня на два разных размера, как iPhone Pro и Pro Max, только XL. Также компания радикально поменяет дизайн своих "гуглофонов". Об этом говорят закругленные грани и плоский дисплей – как у последних Айфонов.

Видео дня

В этом году презентация Google Pixel следующего поколения состоится на два месяца раньше, чем все прошлые годы – уже 13 августа. Цены пока не озвучены, но они точно вырастут.

В ранних сообщениях говорилось, что в смартфонах Pixel 9 компания Google наконец-то решит проблему медлительного и ненадежного процесса разблокировки. Это станет возможным благодаря переходу на ультразвуковой сканер отпечатков пальцев вместо оптического. А еще смартфоны первыми получат функцию спутниковой связи.

Напомним, актуальная серия смартфонов от Google была представлена в начале октября 2023 года. Они первыми на рынке получили семилетнюю поддержку ПО, то есть будут актуальными до 2030 года.

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