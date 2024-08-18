iPhone 16 Pro и Pro Max выйдут в черном, белом, сером и бронзовом. Последний должен прийти на смену Blue Titanium.

Авторитетный инсайдер Сонни Диксон выложил в интернет фотографию, на которой, как утверждается, показаны iPhone 16 Pro во всех четырех цветах.

Несмотря на ранние сообщения о возвращении популярной расцветки "розовое золото", на снимках показан "бронзовый" iPhone 16 Pro. Он заменит "титановый синий", который впервые появился в iPhone 15 Pro.

Также на выбор покупателям останутся стандартные варианты – черный, белый и натуральный титан.

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Что касается базовых, iPhone 16 и 16 Plus, то они будут доступны в пяти цветовых решениях: черный, белый, синий, зеленый и розовый. Сама палитра будет более насыщенной по сравнению с актуальной серией, говорят источники.

Если в планах Apple ничего не изменится, iPhone 16 будут представлены в середине сентября. Bloomberg сообщал, что от айфонов 2024 года не стоит ждать многого: заметные изменения в Купертино приберегли для 2025 года, когда дебютирует ультратонкая модель.

Вместе с айфонами в сентябре представят новые Apple Watch, AirPods и, возможно, iPad с iPad mini. А весной 2025 года выйдет новый бюджетный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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