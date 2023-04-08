Проблема замечена у многих моделей смартфонов на Android, в линейке Galaxy S23 и сериях Pixel 6 и 7 в частности.

Если вы когда-нибудь встряхивали свой Android-смартфон и слышали дребезжащий звук, не стоит паниковать – это не означает, что ваш девайс сломан. Как пишет авторитетный техноблог 9to5Mac, источником шума является камера устройства.

Из множества мелких деталей, которые закреплены и склеены вместе внутри устройства, одной из самых сложных является камера. У флагманов она состоит из нескольких сенсоров и объективов, которые закреплены на специальных стабилизаторах изображения. Эти стабилизаторы позволяют объективу или датчику свободно перемещаться внутри корпуса, чтобы компенсировать нежелательные движения при фото- или видеосъемке.

Именно эти микроскопические движения и создают "дребезжащий" звук при тряске смартфона. Это явление нормально и не свидетельствует о том, что камера или другие компоненты смартфона ослабли или повредились, говориться в заметке.

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Такая проблема замечена у многих моделей смартфонов на Android, в линейке Galaxy S23 и сериях Pixel 6 и 7 в частности. Специалисты заверили, что это не повлияет на качество работы камеры или других функций устройства, но все же лучше избегать частых трясок.

Ранее УНИАН сообщал, что в Android 14 появится новая функция, которая поможет отыскать даже выключенный смартфон. Подобный способ поиска через систему "Локатор" (Find My) присутствует в iOS еще c 2021 года.

Также известно, что в новой ОС наконец добавят возможность удалять предустановленные производителями приложения. Кроме того, в Android-смартфонах появится спутниковая связь и функция уведомления LED-вспышкой – как на iPhone.

А меж тем в рейтинге самых мощных Android-смартфонов появился новый "король". Актуальный рейтинг бенчмарка AnTuTu возглавил OPPO Find X6 Pro, который помимо топовой производительности может похвастаться самым ярким экраном на рынке.

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