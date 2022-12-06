Специалисты присоединятся к работам в столице и Киевской области.

Испанская экспертная миссия будет помогать прокурорам Украины делать 3D-сканирование разрушенных вследствие российской агрессии объектов инфраструктуры.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора, информируя о результатах встречи главы ведомства Андрея Костина с послом Королевства Испании в Украине Рикардо Лопесом-Арандою Хагу и представителями Национальной полиции и Гражданской гвардии Королевства Испания.

"Сейчас у нас есть прекрасная возможность для сотрудничества, и мы надеемся на плодотворную работу экспертной миссии и помощь украинским прокурорам с 3D-сканированием разрушенных объектов критической инфраструктуры, в частности в Киеве и Киевской области", – отметил генпрокурор.

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Напоминается, что Испания – среди стран, которые в начале марта 2022 г. подали обращение в Международный уголовный суд из-за вторжения РФ в Украину. 30 сентября 2022 г. Испания официально присоединилась к иску Украины к России, который рассматривается Международным судом ООН и касается нарушений Россией Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него.

"Также в марте 2022 г. прокуратура Испании начала расследование в рамках универсальной юрисдикции как за преступление агрессии со стороны Российской Федерации, так и за серьезные нарушения международного гуманитарного права. Сейчас испанская сторона обеспечивает получение и сбор информации и доказательств", - проинформировали в ОГПУ.

Помощь Испании Украине

Недавно стало известно, что Испания передаст Украине системы ПВО и генераторы. До этого страна отправила нашим защитникам внедорожники Anibal и машины скорой помощи.

Однако 30 ноября в посольстве Украины в Испании в руках коменданта во время осмотра взорвался конверт. "Кто-то" пытается запугать другие страны, чтобы они не помогали Украине. Впоследствии министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что письма-взрывчатки, которые пока неизвестные террористы рассылают в Испании, не повлияют на поддержку Украины.

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