Баскетбол 3х3 – от профессиональной лиги до олимпийских перспектив

Стритбол зародился в бедных городских кварталах США в середине ХХ века. В 50-е эта разновидность баскетбола была крайне популярна в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, Детройте и Мичигане, Сан-Франциско. Популярной она остается и доныне, в основном, благодаря своей экономичности. В отличие от большого баскетбола – тут достаточно небольшого клочка земли и кольца. На официальных соревнованиях в стритбол играют на площадке размером в половину баскетбольной, а мяч команды по очереди стараются забросить в одно и то же кольцо. Второе отличие от большого собрата состоит в том, что в стритбол играют по 3 человека с каждой стороны, а общее число игроков команды не может превышать четырех (один запасной). В баскетболе же на площадку выходит полноценная пятерка, а на скамейке запасных может находиться 7 человек. Всего, состав классической баскетбольной команды насчитывает 12 игроков.

В Украине этот вид спорта развивается относительно недавно – с 90-х годов прошлого века. Но сегодня уже сделан значительный рывок в организации соревнований на самом высоком уровне. А в женском стритболе сборная Украины является одной из грозных сил в Европе и мире.

В соревнованиях этапа чемпионата Украины среди мужских команд в Днепре участвовали 12 команд (по 4 человека в каждой), которые разыграли хоть и скромный, но реальный призовой фонд: команда-победитель получает 20 тысяч гривен, вице-чемпион этапа – 12 тысяч, бронзовый призер – 8 и четвертая команда – 4 тысячи. Конечно, это деньги весьма символические. Их и близко не хватит на то, чтобы погасить расходы по пребыванию команды в чужом городе, проживанию-питанию и прочему на этапе чемпионата Украины. Но, уже сам тот факт, что призовой фонд есть, не может не радовать.

Лучшей командой днепровского этапа соревнований у мужчин стал квартет «Киев-Баскет». В финале они с минимальным преимуществом одолели команду-неожиданность турнира – молодежную сборную Украины из возрастной категории U-18. Хозяева турнира из «Днепра» заняли 3-е место, а вот на самом обидном – с точки зрения распределения медалей – но, все же, почетном 4-м месте – оказались игроки столичной команды «Планета Баскетбол».

До этого, 21 января, в Одессе прошел второй тур соревнований Суперлиги, а начало сезону было положено в Киеве, еще 11 декабря прошлого года.

Впереди – еще три тура регулярного чемпионата и финальный этап соревнований. Кроме того, Суперлига 3х3 является квалификационным этапом к турниру FIBA 3x3. То есть командам есть смысл бороться не только за медали внутреннего украинского первенства, но и за перспективы на международной арене.

Не стоит забывать и о женском чемпионате Украины. В нем заявлено 9 команд, которые также имеют свое расписание соревнований, регламент и будущие перспективы на международной арене. К тому же, женская сборная Украины добилась более заметных успехов на мировой арене и, по состоянию на сейчас, является одним из реальных претендентов на награды Токио-2020, первой Олимпиады в истории мирового баскетбола 3х3.

«Идея создания четко структурированной Суперлиги под эгидой Федерации баскетбола Украины появилась этим летом. В прошлом сезоне проводился чемпионат, где на этап могли заявиться от 15 до 30 команд и принципов подачи заявок просто не было – они были хаотичными. Сейчас же все четко структурировано. Мы собрали 12 сильнейших команд у мужчин и 9 у женщин. Предлагаем им выявить сильнейшего в Украине, а затем попробовать себя на международной арене. Ведь летом будет проходить серия турниров уже под эгидой FIBA», - рассказывает Станислав Светлицкий, генеральный менеджер ФБУ по баскетболу 3х3. В узких кругах Станислава именуют «пионером» украинского профессионального баскетбола 3х3, сейчас он отвечает за проведение первого сезона Суперлиги в Украине.

До прошлого года чемпионат Украины, как таковой, вообще не проводился. А состав, например, национальной сборной, выбирался тренерским штабом после личного посещения самых разнообразных турниров, никак не связанных между собой.

По словам Станислава, летний турнир FIBA, так называемый «клубный чемпионат мира», также имеет свою структуру, но он гораздо масштабнее, чем, к примеру, украинская Суперлига. Здесь есть три категории соревнований –10 турниров серии Мастерс, где участвуют сильнейшие и определяют участников суперфинала сезона, а также соревнования категории Челленджер и Сателлит. И если в Мастерс изначально попадает одна украинская команда, то остальные могут начинать пробовать свои силы на международной арене только с соревнований низшей категории Сателлит.

Возвращаясь к успехам наших национальных сборных, стоит отметить, что чемпионаты мира в этом виде спорта проводятся всего… 7 лет. С 2012 по 2016 годы они проводились по четным годам, а последние 3 года – ежегодно. Но даже с учетом такой короткой истории, у нас уже есть ряд определенных успехов. Так, уже на самом первом ЧМ по 3х3, в 2012-м году мужская сборная Украины завоевала бронзу. Впрочем, далее в Топ-4 ни разу на попадала, на последнем ЧМ-2018 выбыла в четвертьфинале – в шаге от попадания в четверку лучших. Зато инициативу перехватила женская команды. Если в 2012-м она оказалась на обидном 4-м месте, в шаге от медалей, то на турнирах 2016-17 годов завоевала сначала серебро (уступив в финале только команде Чехии со счетом 11:21), а затем и бронзу, обыграв в матче за 3-е место команду Нидерландов со счетом 15:13.

На ЧМ-2018 нашей женской команды в призерах не было, но хочется верить в то, что это всего лишь «затишье перед бурей». Кстати, олимпийской бурей, которая уже приближается.

Что касается чемпионата Европы, то этот турнир в баскетболе 3х3 проводится с 2014 года. А украинские команды имеют успехи и здесь. На ЧЕ-2017 мужская сборная Украины в матче за «бронзу» обыграла команду Сербии – 20:18. А год спустя, в 2018-м, уже женская национальная команда одолела в матче за 3-е место итальянок – 17:16.

Крайне обнадеживающая новость, с точки зрения глобальной перспективы развития баскетбола 3х3 в стране в целом, пришла в декабре прошлого года из FIBA. Согласно результатам 2018 года все украинские сборные – шесть команд – квалифицировались на чемпионат мира-2019. Это национальный мужская и женская команды и сборные возрастов U-23 и U-18.

Наконец, в рейтинге той самой Международной федерации баскетбольных ассоциаций женская сборная Украины находится на 2-м месте в мире и 1-м – в Европе. Мужская команда, соответственно, на 8-м и 5-м местах.

Украинские команды являются основными претендентами на попадание на первую в истории баскетбола 3х3 Олимпиаду-2020 в Токио. А женская команда, и вообще – претендент на награды. Ждем выступлений наших с нетерпением.

Кирилл Стадниченко