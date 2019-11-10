УПЛ: Александрия в меньшинстве удержала ничью против Олимпика

За эмоции также был удален Владимир Шаран.

В заключительном поединке 14-го тура чемпионата Украины "Олимпик" в Киеве принимал "Александрию".

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Бронзовый призер УПЛ практически всю игру провел в меньшинстве и удержал ничью - 0:0.

В начале матча за фол был удален голкипер гостей Юрий Панькив. Также на 83-й минуте наставник александрийцев Владимир Шаран был наказан удалением за эмоции.

Тем не менее, дончане не реализовали свое преимущество.

"Олимпик" - "Александрия" - 0:0

"Олимпик": Крынский, Гришко, Шахаб (Чинеду 85), Ксенз, Зотько, Кравчук, Пасич (Балашов 64), Вантух, Тейшейра, Драман (Фабиньо 55), Политыло

"Александрия": Панькив, Бабогло, Ковалец (Банада 77), Довгий, Безбородько (Пашаев 54), Третьяков, Мирошниченко, Лучкевич, Гречишкин, Дубра, Задерака (Билык 6)

Предупреждения: Зотько, Гришко, Фабиньо - Ковалец, Бабогло, Довгий, Билык

Удаление: Панькив, 4, Шаран 84

"Александрия" набрала 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ. "Олимпик" имеет 15 очков и идет седьмым.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" обыграл "Динамо" в Харькове.