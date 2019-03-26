Сборная Украины: геройство в Португалии, мучения в Люксембурге и фактор Мораеса

Команда провела две абсолютно разные игры. Если на фоне грозных португальцев подопечные Андрея Шевченко выглядели довольно убедительно и так и не позволили сопернику открыть счет, то в матче с Люксембургом смотрелись далеко не такими явными фаворитами, как это выглядело на ставках букмекерских контор перед игрой.

Впрочем, с другой стороны, команда Люксембурга сама уже сама своими результатами достаточно давно показывает, что с нее пора снять позорное клеймо явного аутсайдера. Впрочем, обо всем по порядку.

Португалия 0-0 Украина

Первым соперником Украины в отборочном турнире Евро-2020 стал действующий чемпион Европы. Португалия выиграла Евро-2016, однако на прошлогоднем ЧМ-2018 вылетела уже в 1/8 финала. После этого была Лига наций, проходившая осенью прошлого года. Португальцы выступали в сильнейшем дивизионе, но не в сильнейшем составе. Криштиано Роналдо только что сменил мадридский «Реал» на туринский «Ювентус» и решил полгода отдохнуть от сборной.

Соперниками португальцев были команды Италии и Польши. В матчах с каждым из них подопечные Фернандо Сантуша взяли по четыре очка - с Италией – 1:0 дома и 0:0 на выезде, а с Польшей – 3:2 на выезде и 1:1 дома. Таким образом, Португалия без проблем выиграла свою группу и вышла в финальный турнир, где ее соперниками будут Англия, Нидерланды и Швейцария.

Осень показала, что у португальцев есть будущее и без Роналдо. А еще она показала, что смена поколений тренеру Фернандо Сантушу не страшна. Пока старое поколение выигрывало Евро-2016, подросло новое во главе с Бернардо Силвой, ставшим очень ценным игроком в составе «Манчестер Сити». И теперь сборная Португалии представляет смесь молодости и опыта. С одной стороны — Пепе и вернувшийся Криштиано Роналдо, с другой — Бернардо Силва и иже с ним. Вот такой соперник противостоял сборной Украины на старте отбора к Евро-2020.

Андрей Шевченко мог рассчитывать практически на всех сильнейших. Потеря была только одна. Это Виктор Коваленко из донецкого «Шахтера», хорошо играющий этой весной. И конечно же, нельзя еще раз не вспомнить о Ярославе Ракицком, которого Шевченко решил в сборную не привлекать после перехода игрока в российский «Зенит». Как ни крути, это потеря, ведь другого защитника с такими качествами в распоряжении Шевченко сегодня нет. Да, еще можно вспомнить об Андрее Ярмоленко, но его тяжелая травма случилась довольно давно, и изначально было понятно, что игрок выбыл на длительный срок. Поэтому, к отсутствию Ярмоленко уже все как бы привыкли.

А главной новостью прошлой недели стал экстренный вызов в сборную Жуниора Мораеса, только что получившего украинское гражданство. Это уже второй бразилец в сборной Украины. И снова мнения по этому поводу разделились. С одной стороны, Мораес однозначно лучший форвард, выступающий в украинском чемпионате. Но, с другой, совсем скоро ему исполнится 32 года. Да и вопрос натурализации в интересах национальной сборной был и остается очень неоднозначным. Хотя в натурализации Мораеса был заинтересован и донецкий «Шахтер», для которого проблема лимита на легионеров по-прежнему остается актуальной.

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Теперь о стартовом составе. Здесь было сразу несколько спорных моментов. Во-первых, на какой позиции сыграет Зинченко. В «Манчестер Сити» он играет слева в обороне, но для него эта позиция неродная. Гораздо привычнее для Зинченко играть в середине поля, дирижирую действиями атакующей линии. Шевченко решил, что Зинченко сыграет в центре.

На левом фланге обороны сыграл юный динамовец Миколенко, а центр сформировал шахтеровский дуэт Кривцов-Матвиенко, хотя многие прогнозировали выход Бурды. Насчет Караваева справа никаких сомнений не было. Степаненко и Малиновский в опорной зоне – тоже безальтернативный вариант на сегодняшний день. Крылья атаки составили Марлос и Коноплянка, хотя по поводу второго из них тоже были сомнения. И наконец, на острие атаки вышел Яремчук, тогда как Мораес остался в запасе.

Охарактеризовать действия сборной Украины в этом матче можно одной фразой: очень хорошо в обороне и довольно уныло в нападении. При этом нужно делать скидку на то, что довольно посредственный матч провела сборная Португалии и, в особенности, Криштиано Роналду. Но даже с учетом этих обстоятельств никакая ничья не стала бы возможной, если бы не блистательная игра Андрея Пятова. Впервые за долгое время он выдал безошибочный матч. Более того, в ряде эпизодов Пятов выручил команду, в том числе и после ударов Роналду. Если называть вещи своими именами, эта ничья – целиком и полностью заслуга голкипера Шахтера.

А вот в атаке наши могли сыграть и посмелее. Коноплянка и Марлос были не похожи на себя. Если кому-то интересно, почему Коноплянка так мало играет за Шальке, то ответ мы получили в Лиссабоне. Здесь Коноплянка показал свой нынешний уровень, а вот Марлос сыграл гораздо хуже своих возможностей.

В середине второго тайма состоялся долгожданный выход Мораеса. Новоиспеченный бразилец заменил Яремчука, который был очень старательным, но у которого мало что получалось. Сказать, что Мораес показал что-то особенное, было бы преувеличением. Но именно он запорол единственный момент сборной Украины в этой игре. Забей натурализованный бразилец в концовке, стал бы настоящим героем нации, вопреки отсутствию украинских корней.

Впрочем, так или иначе, ничью следует признать невероятно удачным исходом этого матча для сборной Украины. Но это только начало, а впереди подопечных Андрея Шевченко ждал непростой выезд в Люксембург.

Люксембург 1-2 Украина

Сборная Люксембурга, конечно, звезд с неба не хватает, но за последние годы ее новое поколение добилось ощутимого прогресса, исключив команду из списка футбольных карликов. Не случайно многие игроки выступают сейчас за европейские клубы средней руки, а местному «Дюделанжу» удалось пробиться в групповой турнир Лиги Европы.

И не удивительно, что параллельно с матчем Португалия – Украина сборная Люксембурга одержала волевую победу над командой Литвы (2:1) и возглавила текущую турнирную таблицу Группы В.

Также стоит напомнить, что в предыдущем отборочном турнире от некогда заведомого аутсайдера пострадали команды Франции (домашняя ничья 0:0), Болгарии (в гостях – 1:1) и Беларуси (в гостях – 1:1).

Памятуя о том, что в предыдущем отборочном цикле у сборной Украины неизменно возникали проблемы во втором спаренном матче (играя на второй-третий день) Андрей Шевченко прибегнул к очень сильной ротации состава. По сравнению с матчем против Португалии тренер Украины изменил почти полкоманды, выставив пять новых игроков. Так, справа в обороне вместо Караваева вышел Бутко, в центре обороны вместо Кривцова сыграл Бурда, вместо номинального опорника Степаненко вышел атакующий полузащитник Роман Безус. Травмированного Марлоса в основе заменил Цыганков и впервые в основе сборной вышел Мораес, заменивший на острие атаки Яремчука.

Состав в исполнении Шевченко получился суператакующим. В нем вообще не нашлось места опорному полузащитнику, выполняющему исключительно оборонительные функции. Все три игрока, которых Шевченко выпустил в середине поля – Малиновский, Зинченко и Безус – нацелены на атаку. Интересно, что всего лишь пару лет назад, при Михаиле Фоменко, вся троица полузащитников была нацелена исключительно на игру в обороне.

Кстати, Безус очень давно не привлекался в сборную, а при Шевченко его вызвали впервые. Зимой он перешел в другой клуб, сменив бельгийский «Сент-Трюйден» на бельгийский же «Гент». На игру с Люксембургом он вышел в основе, но полностью провалил этот матч. Он выпал из командных действий и, по-хорошему, его нужно было менять уже в перерыве. Тем не менее, Шевченко убрал его с поля лишь в середине второго тайма.

Что касается игры, то Люксембург подтвердил статус достаточно серьезной команды на европейском уровне. Первый тайм и вовсе проходил в равной борьбе, хозяева даже открыли счет. Впрочем, мог это сделать и ранее 34-й минуты, если бы не чудесная реакция Андрея Пятова в одном из ранних эпизодов игры. И только после пропущенного гола сборная Украины включила максимальные скорости. Вполне возможно, некоторая недооценка соперника со стороны наших футболистов все-таки имела место….

Украинцам повезло, что они сравняли счет достаточно быстро. Они попытались тут же развить успех, но забить второй гол сразу же не получилось. Во втором тайме сборная Украины постоянно нагнетала ситуацию у ворот соперника, но до реальных угроз дело доходило не часто. Более того, под конец игры реальные шансы изменить счет в свою пользу стали появляться у соперника. И однажды игроки команды Люксембурга даже чуть не забили гол. Но в этом эпизоде нашей команде явно повезло.

Отдельно нужно сказать о стандартах, которых у ворот сборной Люксембурга было немало. Два первых штрафных удара взялся исполнять Коноплянка, хотя в последних матчах сборной эта миссия принадлежала Малиновскому. Со стороны показалось, что, пользуясь своим авторитетом, Коноплянка просто отобрал у более молодого партнера по команде право исполнить штрафной. Но обе попытки в исполнении Коноплянки оказались неудачными. И уже в дальнейшем все стандарты исполнял Малиновский.

…В том числе и тот, который решил судьбу матча на 90+3 минуте. Между тем, сам штрафной в том эпизоде был довольно сомнительным. Тем не менее, как говорится «везет тому, кто везет», что в очередной раз подтвердил курьезный эпизод с забитым автоголом. Сам гол был нелогичным, но украинские футболисты, безусловно, наиграли на победу в этом матче.

Победа получилась вымученной и неубедительной, но все-таки ее стоит признать заслуженной исходя из того, что мы видели на футбольном поле. Как и 4 очка добытые в двух стартовых матчах. Украина сразу же вырвалась на первое место, в то время как сборная Португалии в двух домашних матчах против прямых конкурентов не смогла добыть ни одной победы. Безусловно, ничейный исход матча Португалия – Сербия нам на руку, ведь оба соперника потеряли очки.

Другой вопрос – как нам свои очки теперь сохранить? Уже во вторник утром грянул скандал с Жуниором Мораесом. Португальские СМИ «нарыли» информацию о том, что Мораес не прожил пять лет непрерывно в Украине, так как, еще будучи игроком киевского «Динамо» находился в аренде в китайском клубе на протяжении 4 месяцев. Впрочем, все это больше похоже на стремление «хайпануть» на резонансной теме. Вместе с тем, ФФУ также пока не дает комментариев по этому поводу. Стоит дождаться официальных заявлений – надеемся, тема должна сама собой исчерпаться…

Кирилл Стадниченко