Не историческая победа. Ломаченко нужен не только четвертый пояс, но и грандиозные бои

Победив Люка Кэмпбелла, Василий Ломаченко завоевал еще один пояс и сердца многих фанатов в Великобритании. Украинец превзошел соперника даже при том, что тот показал свой лучший бокс.

Однако Ломаченко вряд ли удалось переубедить тех фанов-скептиков, которые считают его "слишком распиаренным" или не достойным первого номера в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (а такие есть, стоит только заглянуть на любой форум американских любителей бокса).

Победа есть, довольно уверенная, с нокдауном, с солидным преимуществом по очкам и хорошей прессой в Великобритании. Казалось бы, что еще нужно? Возможно, не хватило эффектного досрочного завершения, которого от Василия ждали во второй половине боя и к которому он был довольно близок. Возможно, и такой просто уверенной победы Ломаченко уже недостаточно?

Василий приучил нас к тому, что он - гений бокса, что планка - очень высоко. В авторитетных рейтингах лучших боксеров мира Ломаченко - номер один. Спрос - соответствующий. В боях против таких соперников, как Кэмпбелл (непростых, вполне высокого уровня, но все же не по-настоящему звездных бойцов) от Ломаченко, даже с учетом того, что он выступает в некомфортном для себя весе, теперь ждут только максимума: яркого, зрелищного и тотального деклассирования оппонента.

Кэмпбеллу все же удалось усложнить Ломаченко жизнь в ринге, а максимума от украинца мы, кажется, не увидели. Неудобный соперник, который превзошел ожидания, или же это был потолок украинца в этом весе?

Ломаченко и сам, похоже, остался не очень доволен собой, судя по довольно раздраженному ответу на пресс-конференции после боя, когда его спросили об отсутствии радости: "А какой она должна быть? Я должен прыгать тут сейчас? Радость у меня внутри". Оценка, которую "Лома" сам поставил себе за бой - 7 из 10 - тоже о чем-то да говорит.

Следующая цель Ломаченко - недостающий четвертый пояс в легком весе (IBF), который принесет ему статус абсолютного чемпиона мира. В том, что украинцу удастся собрать все титулы, сомнений нет. Однако бой за звание абсолютного чемпиона может состояться только в следующем году и не раньше, чем в марте-апреле.

Дело в том, что на 14 декабря запланирован поединок между обладателем пояса IBF Ричардом Комми и претендентом Теофимо Лопесом. Победитель этого поединка встретится с Ломаченко в объединительном бою.

Соответственно у украинца есть время, чтобы провести промежуточный бой примерно в конце декабря. Должен ли быть этот поединок проходным для украинца? Нет. Но проблема в том, что организовать прямо сейчас бой против топ-оппонента, вероятно, будет непросто.

У Ломаченко нет времени (и, скорее всего, желания тратить это время) на проходных соперников. Василий сам недавно говорил, что еще "год-два-три" и будет задумываться о завершении карьеры. У него осталось не так много выходов на ринг, чтобы позаботиться о своем наследии.

Безусловно, "Лома" уже вошел в историю бокса. И дважды став олимпийским чемпионом, и повторив рекорд по быстроте завоевания пояса чемпиона мира в профи-боксе и став самым быстрым чемпионом в трех разных весовых категориях и просто изменив в головах многих представление о том, каким может быть бокс...

Но для того, чтобы спустя годы имя Ломаченко упоминалось любителями бокса в одном ряду с именем Мохаммеда Али и других легенд (а Василий наверняка этого хочет), нужны большие бои и громкие имена. Они зачастую важнее и значимее, чем пояса чемпиона мира или рекорды. Взять, например, Виталия Кличко. При всех его достижениях на ринге и ярком возвращении после четырехлетней паузы первое, что приходит в голову, когда вспоминаешь его карьеру - это грандиозный бой против Леннокса Льюиса, в котором Кличко не стал чемпионом, но при этом покорил фанатов.

Ломаченко нужны те соперники, которых хотят видеть болельщики, те бои, которые надолго запомнятся фанам. Кто это может быть и с кем мы точно не увидим "Лому" в ринге?

Например, о бывшем абсолютном чемпионе мира в первом полусреднем весе Теренсе Кроуфорде (его имя часто называется фанатами) можно забыть. Американец ушел еще на одну весовую категорию выше, где у него пока очень много дел (только один пояс в активе). Ломаченко больше не будет подниматься в весе, потому как и в легкой весовой категории (до 61,2 кг) уже чувствует себя не так комфортно и уступает (иногда весьма серьезно) своим соперникам в антропометрии. Скорее, украинец наоборот вернется в более легкие веса.

Вариант с Мэнни Пакьяо также, вероятно, отпадает. Легендарный филиппинец, который сейчас владеет поясом чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе, вряд ли опустится к Ломаченко. Хотя этот бой легко мог бы стать поединком года и собрать у экранов многомиллионную аудиторию.

О бое против экс-обладателя пояса WBC в легком весе Майки Гарсии говорят очень давно, но организовать его все никак не удается. Причин тут много - и разные промоутерские компании (у которых контракты с разными телепартнерами), и желание самого Гарсии развивать свою карьеру в более тяжелых весах. Но прямо сейчас или в следующем году для Майки этот бой в теории мог бы быть интересным вариантом. Он мог бы побороться сразу за три (а если позже, то и четыре) пояса, которые есть у Ломаченко и наверняка заработать круглую сумму денег. Для Ломаченко вариант также идеален - такую битву ждут фанаты. Загвоздка в том, что договориться о проведении боя по-прежнему будет непросто.

Еще есть Джервонта Дэвис. Бой против американца вряд ли будет следующим, хотя фанаты бокса очень ждут его. Дэвис пока владеет поясом WBA во втором полулегком весе, а промоутер, легендарный Флойд Мэйвезер, не торопится отправлять своего подопечного по прозвищу Tank прямо навстречу противотанковой мине в лице Ломаченко. Промоутер украинца Боб Арум уверен, что Флойд захочет этот бой только тогда, когда почувствует, что Джервонта способен победить Василия.

Арум недавно озвучил еще один интересный, но пока маловероятный вариант - Наоя Иноуэ. "Он может подняться в полулегкий дивизион. Он говорил мне, что хочет драться с Ломаченко", - заявил промоутер. Непобедимый японец, как и Ломаченко, становился чемпионом в трех разных весах, но максимум - в легчайшем (53,5 кг). Встреча с украинцем возможна только в весе 57 кг, и представить это в ближайшее время сложно.

Арум называл и другие имена (нынешних или экс-чемпионов в более легких весах), но все они не настолько же интересны: Мигель Берчельт, Джамель Херринг, Оскар Вальдес и Карл Фрэмптон.

Когда у Ломаченко будет четвертый пояс, то и вариантов организовать топ-бой будет больше. Пока же сложно понять, с кем украинец может встретиться в декабре так, чтобы это был не проходной для него бой. Ну а на март-апрель варианта два. Ричард Комми - имя не особо раскрученное. Бой против него интересен только с точки зрения завоевания четвертого пояса. Теофимо Лопес - вариант поинтересней, но лишь за счет того, что американец наговорил слишком много гадостей в адрес Ломаченко и тем самым раскрутил потенциальный поединок. По-настоящему серьезной оппозиции (кроме, возможно, Масайоши Накатани) у Лопеса пока что не было.

Антон Дударь