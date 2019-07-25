"Опустошен": боксер, после ударов которого скончался Дадашев, прокомментировал трагедию

Субриэль Матиас крайне расстроен тем, что случилось.

Пуэрториканский боксер Субриэль Матиас прокомментировал смерть россиянина Максима Дадашева, который скончался в больнице после боя с ним.

Спортсмена цитирует NBC Sports.

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"Я просто опустошен с момента, как узнал о смерти Максима. Никто не хочет умирать в погоне за мечтами и целями. Мы всего лишь выходим на ринг и думаем о благополучии наших семей, но не осознаем, какие могут быть последствия.

Лети высоко, ты был великим воином. Только Богу известно, почему все складывается таким образом. Я всегда буду помнить и уважать тебя. Покойся с миром, Максим", - заявил Матиас.

Напомним, поединок был остановлен командой Дадашева после одиннадцатого раунда. После поражения боксеру стало плохо, он потерял сознание и был доставлен в больницу, где у него диагностировали отек мозга. Дадашеву провели трепанацию черепа, а после ввели его в медикаментозную кому. В итоге сердце спортсмена не выдержало.

Ранее УНИАН сообщал, что умер второй российский боксер за неделю.