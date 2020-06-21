Жертва взрыва на Позняках: "Бегу к отцу – все засыпано обломками бетона. Я кричу: "Папа, папа". Он не отзывается"

В десять утра 21 июня столичный массив Позняки потряс мощный взрыв. Трагедия произошла в жилом многоквартирном доме – взрыв разрушил квартиры и лестничные перекрытия четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. В доме зияет сквозная дыра, часть плит может рухнуть. Куски бетона и части оконных рам перебросило на несколько сотен метров, через проспект. Под завалами оказались десятки людей. Погиб один.

Жертв взрыва в многоэтажке на Позняках могло быть много больше, а эпицентр, по мнению жильцов, находился в квартире бывшей учительницы. Говорят, что ЧП произошло из-за утечки газа, но виной могла стать не рассеянность пенсионерки, а халатность газовщиков. Об этом УНИАН рассказали те, кого чудом не завалило обломками бетона.

Туман из бетонной пыли

"Я сидел у себя в комнате, общался с друзьями в мессенджере и тут грохот, все падает, сыпется. Я не понял, что произошло. Выхожу в коридор, там мама кричит. Бегу в зал к отцу – все засыпано обломками бетона. Я кричу: "Папа, папа". Он не отзывается", - рассказывает Антон, жилец квартиры, расположенной этажом ниже предполагаемого эпицентра.

К разговору подключается его мама Татьяна, сквозь слезы рассказывает: "Взрыв был такой, что в воздухе туман стоял из бетонной пыли. Дышать было нечем. И я зову мужа: "Саша!" Он не отзывался, но, вроде бы, шорохи из-под завалов были. Вроде бы были… Ты звонишь ему на телефон?", - обращается мама к сыну.

"Звоню. Не берет трубку", - вздыхает парень.

"Почему он не пошел на кухню или еще куда-то? Мы планировали на природу поехать на этих выходных, а тут...", - женщина начинает рыдать.

Жители обрушившегося дома рассказывают УНИАН, что предполагаемый эпицентр взрыва мог находиться в квартире пенсионерки Людмилы Яковлевны. Ей было около 80-ти, она - бывшая школьная учительница. Несмотря на возраст, была местной активисткой. Незадолго до ЧП женщина упала, из-за сильного ушиба перестала выходить на улицу.

"Она - интеллигентный человек, очень хорошая женщина, жила одна. И за ней уже уход нужен был. Мы по одному стояку живем, и она нас затапливала вечно. Неужели это у нее утечка была? Неужели из-за одной бабушки мы так все пострадали?", - вздыхает Татьяна.

Ее соседка по дому рассказывает, как побежала в подъезд сразу после взрыва. "Бегу, а вокруг - как туман. На шестом этаже стоит девочка лет 14-ти, плачет: "Спасите мою маму". Захожу – развалины. Слышу стон. Но как помочь? Там завалы бетона в метр высотой. Отправляю девочку вниз, она не соглашается, не хочет маму бросать. Еле вывела ее. Нашла полицейских, поднялись наверх, а женщина уже молчала», - вспоминает Ирина.

Еще одна соседка Юля говорит, что знакома с той семьей, и подростка спасло то, что она в момент взрыва находилась в ванной.

Еще одних жильцов уберегло то, что они выехали на выходные на дачу.

"Кухни и балкона у меня теперь нет – дыра зияет. Мне повезло, что уехал на выходные, а соседи просто не понимают, как уцелели. У соседей был такой шок, что они не помнят, как выбегали на улицу", - рассказывал нам Леонид Михайлович, житель седьмого, наиболее пострадавшего этажа.

Халатность газовщиков?

Как уже писал УНИАН, по одной из версий, причина ЧП – взрыв газа. И, по словам жильцов, незадолго до трагедии у них сняли на поверку газовые счетчики, в подъезде был слышен запах газа.

"Вместо счетчиков стояли временные перемычки. Я слышал разговоры, что они были бэушными, с микротрещинами. У меня ничего такого не было. Но разговоры я об этим слышал", - рассказал нам Леонид Михайлович.

В компании "Киевгаз" УНИАН подтвердили, что накануне проводили поверку счетчиков в этой многоэтажке. "Не только в этом доме, но и по всему Киеву каждый день мы проводим поверку газовых счетчиков. Снимали не только на прошлой неделе, а в течение месяца", - рассказала представитель "Киевгаза" Елена Мичурина.

По ее словам, поверка проводится раз в 8 лет – счетчики снимаются и проверяются на исправность. Вместо счетчика ставится заглушка, далее идет проверка на утечки газа. "В тот период, когда там находились наши сотрудники, никаких жалоб и запаха газа не было", - отметила она.

На вопрос, жаловались ли жильцы пострадавшего в результате взрыва дома на запах газа после поверки счетчиков, Мичурина ответила, что такие данные будут уточнены позже. "Были заявки от жильцов, надо уточнить у коллег, потому что сейчас такой информации нет. Общее состояние газовых сетей в доме, насколько я знаю предварительно, было удовлетворительным, но надо уточнять", - сказала она.

Отметим, что некоторые жильцы взорвавшегося на Позняках дома, рассказывают, что слышали запах газа еще во вторник. "В среду я звонила в аварийную и они сказали, что была утечка. Они поставили шланг… Запах очень чувствовался. Ну, они устранили, а как там дальше было, я не знаю", - рассказала одна из пострадавших.

А пока комиссия из представителей ГСЧС, Киевгаза, городских властей, будет делать выводы относительно причин взрыва, полиция уже проводит обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, обслуживавших многоэтажку. В пресс-службе МВД также сообщили, что проводится экспертиза состояния здания на предмет обрушения. "После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное оцепление полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров", - цитируют в пресс-службе главу ведомства Арсена Авакова.

Помощь пострадавшим

По словам министра МВД и главы ГСЧС, сейчас рассматриваются две версии произошедшего – газ и взрывчатка. И, отметим, что многие жители этого спального района Киева не верят в версию с газом. Мол, слишком сильной была взрывная волна.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже пообещал, что правительство сделает все возможное для помощи пострадавшим. Предварительно, отселять из разрушенного дома нужно будет около сотни людей. Киевская власть, в свою очередь, пока не комментирует вопрос о предоставлении компенсаций пострадавшим от взрыва.

Впрочем, переезжать у людей особого желания нет. Жители обрушившегося дома боятся уходить из-под аварийной многоэтажки, не доверяя правоохранительным органам и опасаясь мародерства. У многих в квартирах остались не только ценные вещи, но и документы, без которых – никуда. Кроме того, в обещания властей сильно не верят и боятся остаться без крыши над головой.

Такие опасения не напрасны, если вспомнить взрыв газа в жилом доме в Днепре в далеком 2007 году. Напомним, субботним утром 13 октября 2007 года в одном из подъездов жилого дома в Днепре прогремел взрыв. Большинство жильцов находились в своих квартирах. 23 человека погибли, 20 пострадали. Через несколько месяцев после трагедии президент Украины Виктор Ющенко пообещал отселить всех жильцов в отдельный дом. Но в реальности эпопея с отселением растянулась на шесть лет. Ключи от новых квартир люди получили в декабре 2013 года.

Кстати, причиной трагедии назвали халатность газовщиков и изношенность системы газоснабжения. Трое работников "Днепрогаза" были признаны виновными в нарушении правил техники безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью тоже лишь в ноябре 2013 года. Они получили от 3,5 до 4 лет лишения свободы. Но поскольку до вынесения приговора они находились под стражей почти три года, заключение они отбывали недолго.

Влад Абрамов, Татьяна Урбанская