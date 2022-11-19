С каждым массированным ракетным обстрелом, в Украине все чаще говорят о высокой вероятности полного блэкаута. В некоторых городах местные власти даже призывают жителей многоэтажных домов переезжать в села и там переждать зиму. Ведь существуют риски того, что в будущем отключения электроэнергии станут более длительными – не несколько часов, а несколько дней.

Конечно, в деревне гораздо легче обеспечить дом теплом, чем квартиру на 10-м этаже. Украинцы могут приобрести электрогенератор, буржуйку или растопить дровами. Отдельное преимущество в том, что когда люди уедут из города и будут себя уютно чувствовать в сельской местности, это позволит уменьшить нагрузку на энергетическую систему в городе. Это будет означать, что продолжительность стабилизационных отключений удастся сократить.

Если рассматривать рекомендацию переехать из города в село в таком контексте, она является неплохой. Почему бы и нет?

Каждый человек может определять, есть ли у него возможность переехать в частный дом, в село. Но это не значит, что власти подразумевают неспособность обеспечить крупные города электроэнергией и теплом. Власть действительно не может гарантировать, что обеспечит электроэнергией всех. Прилетит еще раз - будем иметь новые аварийные отключения. Но власть и руководители энергетических предприятий будут делать все, чтобы уменьшить последствия обстрелов.

По моему мнению, ситуация с обеспечением украинцев электроэнергией является сложной, однако контролируемой.

Какова вероятность, что будут проблемы с отоплением зимой? Она отлична от нулевой. Сейчас мы должны предусмотреть все возможные сценарии и разработать порядок действий для каждого из них. Власть этим активно занимается. Но если говорить о потребности в эвакуации, то разве что в таких населенных пунктах как Изюм на Харьковщине, или Бахмут Донецкой области. Предпосылок для выезда населения из условных Киева или Ивано-Франковска нет.

Главный совет этой зимой — уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы. И, собственно, это происходит. Крупные города начали экономить свет, на улицах стало в разы меньше наружной рекламы с подсветкой.

Но власть должна искать больше возможностей для экономии. В частности, уменьшить потребление в коммунальных зданиях. По возможности, найти способ уменьшить отапливаемые площади. Например, мэр Киева Виталий Кличко уже заявил о продолжении зимних каникул в школах. Так же в учебных заведениях можно перенести занятия с февраля на июнь, когда не будет потребности в отоплении. А работников крупных научных учреждений перевести на дистанционный режим работы. Это именно то, что сейчас нужно сделать. На днях экспертный совет при Госэнергоэффективности подготовил для центральных органов власти практические рекомендации по прохождению осенне-зимнего периода.

Но, повторюсь, когда речь идет о большом областном центре со значительным количеством коммунальных зданий и предприятий, есть довольно много возможностей эффективно сэкономить электрическую энергию и отопление. Фактически, здесь не паханое поле. А потому критической ситуация пока не является.

Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам, член экспертного совета при Госэнергоэффективности