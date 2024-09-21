В лучшем случае соответствующий законопроект подготовят в конце года. Но не все верят, что это вообще произойдет.

В ближайшее время в Украине не планируется проводить демобилизацию военных, которые служат с начала полномасштабного вторжения. Никаких законодательных инициатив по этому поводу до сих пор нет, пишет BBC Украина.

В сентябре многие военнослужащие пересекут границу в 30 месяцев службы. Некоторые из них большую часть этого времени провели на передовой.

В конце прошлого - начале текущего года, когда обсуждали новый законопроект об усиленной мобилизации, в комплекте с ним предлагали провести и демобилизацию ветеранов. В конце концов, закон об усиленной мобилизации приняли, а закон о демобилизации даже не написали.

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Документ с четкими сроками демобилизации Минобороны и Генштаб ВСУ должны были подготовить то ли к октябрю, то ли к концу 2024 года. Но этого, вероятно, так и не произойдет в ближайшее время, пишет BBC.

"Об этом нечего сказать. Никаких даже проектов документов еще нет", - заявил изданию неназванный представитель украинской власти.

Этот же самый тезис, уже публично, озвучивает бывшая заместитель председателя оборонного комитета Рады Марьяна Безуглая.

"Прошло полгода, и от Минобороны не поступило ничего. Мало того, ничего не разрабатывается и не планируется ни в Минобороны, ни в Генштабе ВСУ", - отмечает она.

Информированный источник ВВС среди депутатов говорит, что военное командование объясняет такую ситуацию недостаточными темпами мобилизации новобранцев. После вступления в силу нового закона о мобилизации количество призванных на службу ощутимо возросло, но в сентябре темпы мобилизации снова пошли на спад, говорит неназванный собеседник ВВС.

По словам представительницы оборонного комитета Рады Ирины Фриз, 18 сентября представители Минобороны и Генштаба заявили депутатам, что до сих пор продолжают отслеживать динамику мобилизации, чтобы понять, удастся ли сформировать достаточные резервы. Поэтому законопроект о демобилизации не появится раньше конца года.

Другая представительница оборонного комитета, Соломия Бобровская уверена, что в этом году закона о демобилизации не будет, потому что дефицит солдат в армии оказался больше, чем сообщалось публично. По ее словам, даже повышенные темпы мобилизации еще не покрыли этот дефицит, поэтому и закона о демобилизации не стоит ждать.

"Я на 99% уверена, что его не внесут", - говорит она.

В главном управлении коммуникаций Генштаба ВСУ на запрос ВВС заявили, что смогут комментировать вопрос демобилизации, когда будет готов соответствующий законопроект. Но пока информации о нем нет.

Между тем военные, которые уже 2,5 года находятся на фронте, признаются в полном унынии и потере надежды на демобилизацию.

"Это уже никого не интересует, кроме нас", - в сердцах заявил боец ВСУ по имени Сергей, который служит с начала полномасштабной войны.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в Минобороны похвастались, что только через рекрутинговые центры ежемесячно мобилизуют 6 500 добровольцев. Возле центров и непосредственно в них не раздают повестки, поскольку это запрещено.

Между тем повестки от ТЦК начали поступать по почте. Если человек не получил повестку лично или его не было по месту регистрации, то считается, что человек все равно получил повестку.

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